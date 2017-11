Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Janus, glavni trener slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Janus: Jernejevega uspeha sem neizmerno vesel

Damjan v nedeljo poskrbel za svetlo točko

28. november 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 28. november 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Pri Jerneju me je zanimalo le to, ali bo točen - vse ostalo je v redu," je na novinarski konferenci v Ljubljani po zmagi Jerneja Damjana na tekmi svetovnega pokala v Ruki dejal glavni trener Goran Janus.



Novinarska konferenca je bila sklicana po uvodnih tekmah sezone svetovnega pokala, v katerih smučarski skakalci niso pretirano blesteli - z izjemo Jerneja Damjana, ki je na presenečenje vseh prejšnji konec tedna v Ruki zmagal na nedeljski tekmi.

S 34 leti in 182 dnevi je Jernej Damjan postal četrti najstarejši zmagovalec tekme svetovnega pokala za Noriakijem Kasaiem (42 let in 176 dni), Takanobujem Okabejem (38 let in 135) in Robijem Kranjcem (34 let in 246 dni).

Jasnič: Odzvati se moramo na vsak odklon

Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke pri SZS-ju, je najprej čestital Jerneju Damjanu za zmago v Ruki. "Moram reči, da sem zadovoljen. V vodstvu smo opravili vse tisto, kar smo morali, da so imeli fantje miren trening in da ni bilo nobenih turbulenc," je povedal in dodal: "Veliko je bilo žaljivih komentarjev na mojo izjavo, da se je treba pogovarjati. Mi se pogovarjamo in se tudi bomo. Treba jo je razumeti, da gre za odgovornost vodstva te ekipe in celotnih mladinskih reprezentanc do ljudi. Do Slovencev, ki nas spremljajo, in pokroviteljev, ki nam omogočajo pogoje. Odzvati se moramo na vsak odklon, vsako malenkost. Zato smo tukaj. Upam, da bomo imeli še kakšen Jernejev uspeh v bodočnosti tudi od drugih fantov in deklet."

Damjan razmišljal preveč

V zadnjih dneh je največ pozornosti požel Jernej Damjan, ki je slavil na tekmi svetovnega pokala v Ruki. O čem je razmišljal pred finalnim skokom? "Mislil sem veliko, raje pa bi čim manj. Ker sem skočil s številko 9, sem imel kar precej časa," je povedal Damjan in nadaljeval: "Bil sem kar živčen. Takrat sem poslal ženi, naj mi pošlje kakšen video hčerke. Pa me je tisto pomirilo." Damjan je v Ruki poskrbel za 45. zmago slovenskih skakalcev pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa, za kar je ekipa na novinarski konferenci od Pivovarne Laško prejela torto. "Jernejevega uspeha sem neizmerno vesel. Pri Jerneju me je zanimalo le to, ali bo točen - vse ostalo je v redu," je ob tem dejal Janus in priznal, da odločitev, da Damjan nastopi v Ruki, ni bila težka. "Vemo, kakšne izkušnje ima, vemo, zakaj je bila takšna odločitev. Jernej je to izkoristil. To je tisto, kar slovenska reprezentanca potrebuje," je še dodal.

Kakšna so pričakovanja smučarjev skakalcev pred nadaljevanjem sezone, kaj o novi sezoni pravijo smučarke skakalke, v kakšni formi je Peter Prevc, in zakaj je Janus ostal brez las, si oglejte na spodnjem videu:

