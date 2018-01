Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dario Cologna se je četrtič veselil zmage na novoletni turneji. Foto: EPA Dodaj v

Novoletna turneja: Cologna po šestih letih, Wengova drugič zapored

Slovenke ostale brez točk

7. januar 2018 ob 16:14

Val di Fiemme - MMC RTV SLO

Švicar Dario Cologna in Norvežanka Heidi Wang sta junaka novoletne tekaške turneje, ki se je končala s tradicionalnim 9-kilometrskim vzponom na Alpe Cernis.

Cologna je po letih 2009, 2011 in 2012 na Tour de Skiju slavil četrtič. 31-letnik je ubranil vodstvo, ki si ga je pritekel v prejšnjih dneh. Drugouvrščenega Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja je premagal za 1:26,5 minute. Na tretjem mestu je končal Kanadčan Alex Harvey.

Branilec naslova Sergej Ustjugov, ki je bil pred zadnjo tekmo na tretjem mestu, na zasledovalni preizkušnji ni štartal. Za to se je odločil zaradi bolečin v hrbtu. Težave ima od četrtka, ko je padel v Oberstdorfu.

Wengova je na novoletni turneji slavila drugič zapored. Pred zadnjo etapo je za Ingvild Flugstad Oestberg zaostajala le 1,8 sekunde, na vzponu pa je bila premočna za rojakinjo in je v cilj prišla z 48 sekundami prednosti.

Slovenke turneje niso končale, še najdlje je vztrajala Anamarija Lampič, ki pa je po odpovedi klasičnega šprinta v Oberstdorfu predčasno zaključila tekmovanje.

TOUR DE SKI, Val di Fiemme Zadnja etapa, 9 km/skupno (Ž): 1. H. WENG NOR 32:13,3 2. I.-F. OESTBERG NOR +48,5 3. J. DIGGINS ZDA 2:23,2 4. K. PARMAKOSKI FIN 2:57,7 5. T. STADLOBER AVT 3:09,4 Zadnja etapa, 9 km/skupno (M): 1. D. COLOGNA ŠVI 28:52,1 2. M. SUNDBY NOR +1:26,5 3. A. HARVEY KAN 1:30,6 4. A. POLTORANIN KAZ 1:41,7 5. H. HOLUND NOR 2:17,8 SKUPNI VRSTNI RED Ženske (17/30): 1. H. WENG NOR 1.154 2. I. F. ÖSTBERG NOR 1.087 3. J. DIGGINS ZDA 776 4. K. PARMAKOSKI FIN 713 5. T. STADLOBER AVT 637 ... 49. A. LAMPIČ SLO 45 58. K. VIŠNAR SLO 31 68. V. FABJAN SLO 14 75. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (17/30): 1. M.-J. SUNDBY NOR 875 2. D. COLOGNA ŠVI 807 3. A. HARVEY KAN 780 4. J.-H. KLAEBO NOR 752 5. A. BOLŠUNOV RUS 710

