Tini Weirather se nasmiha globus v super-G-ju. Foto: Reuters

TV SLO 2/MMC: Zadnji ženski super-G v sezoni

Slovenk ni na tekmi

15. marec 2018 ob 10:20,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 11:08

Are - MMC RTV SLO

Tina Weirather je ubranila zmago v superveleslalomskem seštevku, potem ko je Lara Gut na zadnji tekmi v tej disciplini v Areju odstopila.

Preostale smučarke niso bile več v igri za mali kristalni globus v tej disciplini. Slovenske smučarke si niso zagotovile nastopa na zadnji superveleslalomski tekmi.

Ob 12. uri bo še zadnji superveleslalom za moške.

Štartna lista: 1 R. MOWINCKEL NOR 2 C. SUTER ŠVI 3 J. SCHNARF ITA 4 J. FLURY ŠVI 5 A. VEITH AVT 6 J. HÄHLEN ŠVI 7 T. WEIRATHER LIE 8 T. WORLEY FRA 9 M. GISIN ŠVI 10 S. VENIER AVT 11 L. GUT ŠVI 12 T. GAUTHIER FRA 13 F. BRIGNONE ITA ... 17 S. GOGGIA ITA 19 L. VONN ZDA 26 E. LEDECKA ČEŠ Superveleslalom (7/8): 1. T. WEIRATHER LIE 421 2. L. GUT ŠVI 375 3. A. VEITH AVT 307 4. M. GISIN ŠVI 263 5. J. SCHNARF ITA 259 6. F. BRIGNONE ITA 251 7. N. SCHMIDHOFER AVT 233 8. R. MOWINCKEL NOR 218 9. S. GOGGIA ITA 211 10. L. VONN ZDA 176 ... 54. M. FERK SLO 2

R. K.