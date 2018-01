Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Smuk na slikoviti progi Lauberhorn je za Kitzbühelom največji spektakel, ki ga ponuja svetovni pokal. Foto: EPA Dodaj v

Ob 10.45 ženski superveleslalom, ob 12.30 smuk v Wengnu

V Wengnu štirje Slovenci, Kline ima številko 12

13. januar 2018 ob 08:56

Bad Kleinkircheim - MMC RTV SLO

Svetovni pokal v alpskem smučanju danes ponuja enega od vrhuncev zime: sloviti smuk za pokal Lauberhorn v Wengnu.

Najdaljši moški smuk se bo začel ob 12.30, Boštjan Kline ima številko 12.

Smučarke so se ustavile v Bad Kleinkircheimu, kjer so obrnili spored. Danes bo na vrsti superveleslalom (začetek ob 10.45), sledil bo trening smuka, jutri pa še tekma. Slovenk ne bo na štartu.

Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Štartna lista za superveleslalom: 1 S. GOGGIA ITA 2 L. VONN ZDA 3 N. SCHMIDHOFER AVT 4 L. ROSS ZDA 5 T. WEIRATHER LIE 6 C. SCHEYER AVT 7 L. GUT ŠVI 8 J. SCHNARF ITA 9 F. BRIGNONE ITA 10 J. HÄHLEN ŠVI 11 S. VENIER ŠVI 12 J. FLURY ŠVI 13 C. HÜTTER AVT 14 T. GAUTHIER FRA 15 R. MOWINCKEL NOR 16 M. GISIN ŠVI 17 A. VEITH AVT Štartna lista za moški smuk: 1 B. FEUZ ŠVI 2 M. OSBORNE PARADIS KAN 3 A. L. SVINDAL NOR 4 T. DRESSEN NEM 5 K. JANSRUD NOR 6 S. NYMAN ZDA 7 D. PARIS ITA 8 C. INNERHOFER ITA 9 P. FILL ITA 10 P. KÜNG ŠVI 11 M. MAYER AVT 12 B. KLINE SLO 13 A. THEAUX FRA 14 M. CAVIEZEL ŠVI 15 M. FRANZ AVT 16 R. BAUMANN AVT ... 32 M. ČATER SLO 33 K. KOSI SLO 58 R. PERKO SLO

