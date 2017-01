Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Daniel Andre Tande je z zmago v Innsburcku prevzel vodstvo v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Ob 16.45 kvalifikacije v Bischofshofnu

V boju za zmago na novoletni turneji le še Tande in Stoch

5. januar 2017 ob 14:15

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Takoj po tekmi v Innsbrucku so se smučarji skakalci preselili na zadnjo postajo novoletne turneje v Bischofshofen, kjer bodo danes ob 16.45 na sporedu kvalifikacije. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Drugouvrščeni v svetovnem pokalu Domen Prevc ima nastop na petkovi tekmi že zagotovljen, v kvalifikacijah pa bodo morali ustrezno daljavo doseči Anže Semenič, Rok Justin, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Cene Prevc in Peter Prevc.

Za skupno zmago na novoletni turneji sta v boju ostala le Daniel Andre Tande in Kamil Stoch, ki ju loči 1,7 točke. Tretjeuvrščeni Stefan Kraft zaostaja skoraj že za 17 točk. Izmed Slovencev je najvišje Peter Prevc na devetem mestu.

V skupnem seštevku je z zmago v Insbrucku Tande prehitel Domna Prevca, pred katerim ima 36 točk prednosti.

Zadnja tekma novoletne turneje bo v petek ob 16.45.

Vrstni red v novoletni turneji (3/4): 1. D. A. TANDE NOR 710,3 2. K. STOCH POL 708,6 3. S. KRAFT AVT 693,7 4. P. ZYLA POL 686,7 5. M. FETTNER AVT 671,1 6. M. EISENBICHLER NEM 669,0 7. M. KOT POL 665,5 8. S. LEYHE NEM 651,2 9. P. PREVC SLO 648,0 10. J. KLIMOV RUS 647,7 ... 14. D. PREVC SLO 633,6 18. C. PREVC SLO 615,1 27. J. TEPEŠ SLO 491,6 31. J. DAMJAN SLO 458,7 50. A. SEMENIČ SLO 191,9 SKUPNI VRSTNI RED Po deseti tekmi (od 27): 1. D. A. TANDE NOR 632 točk 2. D. PREVC SLO 596 3. K. STOCH POL 533 4. S. KRAFT AVT 504 5. M. KOT POL 383 6. M. FETTNER AVT 364 7. M. EISENBICH. NEM 361 8. M. HAYBÖCK AVT 329 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 252 ... 13. P. PREVC SLO 202 24. J. TEPEŠ SLO 86 31. C. PREVC SLO 42 52. J. DAMJAN SLO 2

R. K.