Martin Čater naj bi bil po napovedih najbolje uvrščeni Slovenec. Foto: Reuters

Moški smuk v Beaver Creeku s štirimi Slovenci

Sledi še ženski smuk v Lake Louisu z Ilko Štuhec

30. november 2018 ob 18:06,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 18:46

Beaver Creek - MMC RTV SLO

V Beaver Creeku se je ob 18.45 začel drugi smuk sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev, na štartu so štirje Slovenci.

Martin Čater ima številko 22, Klemen Kosi 36, Boštjan Kline 59 in Miha Hrobat 62.

Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Prireditelji tekme v Skalnem gorovju so zaradi sneženja izpeljali le en trening smuka od treh predvidenih (Slovenci so bili v ozadju), prav tako so bili prisiljeni smuk s sobotnega prestaviti na današnji termin. Nazadnje so še skrajšali progo, skupaj za 630 metrov. A vremenske razmere so danes vendarle spodbudnejše (resda sneži, toda na progi ni megle) in smuk normalno poteka.

V soboto bo v Beaver Creeku superveleslalom, v nedeljo veleslalom.



Ženske bodo v Lake Louisu nastopile na prvem smuku sezone (začetek ob 20.30). Po 20-mesečni odsotnosti se bo na tekme svetovnega pokala vrnila Ilka Štuhec.

Štartna lista: 1 M. MAYER AVT 2 A. A. KILDE NOR 3 V. KRIECHMAYR AVT 4 A. THEAUX FRA 5 A. L. SVINDAL NOR 7 B. FEUZ ŠVI 8 M. GISIN ŠVI 10 N. CAVIEZEL ŠVI 11 M. FRANZ AVT 13 D. PARIS NOR 15 K. JANSRUD NOR 17 H. REICHELT AVT ... 22 M. ČATER SLO 36 K. KOSI SLO 59 B. KLINE SLO 62 M. HROBAT SLO

T. O.