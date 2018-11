Ob 20.30 na TV SLO 2: Vrnitev Ilke Štuhec s številko devet

Pred dvema letoma je Mariborčanka v Lake Louisu zmagala na obeh smukih

30. november 2018 ob 13:51

Lake Louise - MMC RTV SLO

Po 20-mesečni odsotnosti se bo na tekme svetovnega pokala nocoj vrnila Ilka Štuhec. Smuk v Lake Louisu se bo začel ob 20.30, najboljša slovenska smučarka pa ima številko 9.

Prenos boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

28-letna Mariborčanka si je poškodovala koleno lani oktobra tik pred začetkom tekmovanj. Zaradi rehabilitacije je morala izpustiti tudi olimpijske igre v Pjongčangu. Štuhčeva je bila na treningih v Kanadi med najhitrejšimi. Na prvem je bila deseta, na drugem tretja, na zadnjem peta.

Štuhčeva je v Lake Louisu pred dvema letoma zmagala na obeh smukih, na superveleslalomu je bila peta. Največ zmag v Lake Louisu, 18, ima Lindsey Vonn, ki se je poškodovala pred začetkom sezone. Poškodovana je tudi zdajšnja smukaška olimpijska prvakinja Italijanka Sofia Goggia.

V Beaver Creeku je zbrana moška karavana, ki jo danes prav tako čaka smuk. Začel se bo ob 18.45 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Slovenci Martin Čater, Boštjan Kline, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Tilen Debelak so bili v sredo na edinem opravljenem treningu povsem v ozadju.

BEAVER CREEK (M)

Petek ob 18.45: smuk

Sobota ob 19.00: super-G

Nedelja ob 17.45/20.45: veleslalom

LAKE LOUISE (Ž)

Petek ob 20.30: smuk

Sobota ob 20.30: smuk

Nedelja ob 19.00: super-G

Vse prenos na TV SLO 2 in MMC-ju!

Štartna lista (M): 1 M. MAYER AVT 2 A. A. KILDE NOR 3 V. KRIECHMAYR AVT 4 A. THEAUX FRA 5 A. L. SVINDAL NOR 7 B. FEUZ ŠVI 8 M. GISIN ŠVI 10 N. CAVIEZEL ŠVI 11 M. FRANZ AVT 13 D. PARIS NOR 15 K. JANSRUD NOR 17 H. REICHELT AVT 22 M. ČATER SLO 36 K. KOSI SLO 59 B. KLINE SLO 62 M. HROBAT SLO Štartna lista (Ž): 1 M. GISIN ŠVI 2 R. SIEBENHOFER AVT 3 T. WEIRATHER LIE 5 C. HÜTTER AVT 7 R. MOWINCKEL NOR 9 I. ŠTUHEC SLO 11 V. REBENSBURG NEM 12 E. LEDECKA ČEŠ 13 M. SHIFFRIN ZDA 15 N. SCHMIDHOFER AVT 16 J. FLURY ŠVI 17 L. GUT BEHRAMI ŠVI 18 F. BRIGNONE ITA 19 A. VEITH AVT 20 K. WEIDLE NEM

R. K.