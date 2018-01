Ob svetovnem pokalu v tekih pestro dogajanje v Planici

V soboto šprint, v nedeljo teka na 5 in 10 km

18. januar 2018 ob 14:40

Planica - MMC RTV SLO, STA

Planica bo v soboto in nedeljo gostila svetovni pokal smučarjev tekačev. Visoke cilje imajo na domačem terenu tudi Slovenci.

Ti bodo glede na prikazano pretekli teden v Dresdnu močnejši na sobotnem šprintu v klasiki, kjer se kvalifikacije začenjajo že ob 10.30, finalni del pa ob 13. uri. V nedeljo se bodo dekleta pomerila na 10 km klasično ob 9.30, tri ure pozneje pa na pet kilometrov daljši razdalji še fantje.

Glavni trener izbrane vrste Stefano Saracco v dolini pod Poncami obljublja nov korak naprej, posebej optimističen pa je slovenski tabor iz dveh razlogov. Pretekli konec tedna so Slovenci pokazali najboljšo predstavo doslej, v Dresdnu se je v sprintu v izločilne boje prebilo šest Slovencev, obenem pa bo velika prednost tudi poznavanje domače proge.

"Naš cilj je ves čas, da napredujemo. Forma se dviga in doma bomo imeli zanesljivo več energije. Dober izid bo pomemben tudi za nastop na olimpijskih igrah," pravi Saracco.

Nazadnje je bila tekma v Planici leta 2016, na njej je zaradi materinstva manjkala Katja Višnar. "Zelo sem vesela, da bom zdaj nastopila na domači tekmi. Zame bo to zelo lepa izkušnja. Vesela sem tudi prog, na katerih sem trenirala zadnja dva tedna, ki so res odlično pripravljene. Forma je v redu, bilo je nekaj težav z boleznijo, a to je preteklost in pozitivno grem naprej. Želim si lep rezultat," pravi ena najizkušenejših v slovenski vrsti.

Vesna Fabjan, bronasta v sprintu z zadnjih olimpijskih iger v Sočiju, bi imela raje tekmo v prosti tehniki, a se Planice vseeno zelo veseli. "Zame bo tekma dobesedno doma, saj sem tukaj veliko poleti in pozimi, imela pa bom tudi podporo navijačev. Klasika je sicer moja mora, a doma je energije vendarle več, bolj se potrudiš. V naši vrsti sta rezultatsko od mene zanesljivo močnejši dve tekmovalki, zato grem lahko na start sproščena," pravi Gorenjka, ki je razkrila, da so proge na zadnji prireditvi močno navdušile tudi tekmece iz drugih držav.

Med boljšimi pretekli teden v Dresdnu je bila Alenka Čebašek, ki upa na pravo formo: "V klasiki sem malo slabša, a smo malo potrenirali in upam, da sem ujela pravo formo. Mislim, da bi se moralo to poznati tudi na klasiki. Sem optimistična."

Prva favoritka v slovenski vrsti je Anamarija Lampič, lani zmagovalka olimpijske sprinterske generalke v Pjongčangu, ki priznava, da ji proga v Južni Koreji res leži, a naprej je na vrsti želja po dobri uvrstitvi v Planici: "Res dober izid mi letos še manjka. Zame je najtežje v kvalifikacijah, ko se moram prebiti med najboljših 30, potem je v bojih na izločanje nekako lažje. Upam, da bom ujela tudi primerno dnevno formo."

Na nedeljski 10-kilometrski tekmi je glavni adut Lea Einfalt, ki prav tako še čaka na viden dosežek v olimpijski sezoni. "Vselej je želja uvrstitev med 30 najboljših in enako velja za Planico. Tukaj bo vsekakor prednost poznavanje proge, saj poznam predvsem spuste in kako se jih lotiti. Zadnje priprave so bile zelo dobre, zato sem optimistična."

V moški konkurenci bosta glavna aduta Janez Lampič in Miha Šimenc, Miha Dolar bo lovil normo za nastop na olimpijskih igrah. Vsi Slovenci si želijo predvsem, da bi se vsaj približali osvajalcem točk svetovnega pokala.

V Planici prireditelji pričakujejo okrog 3000 navijačev iz Slovenije in tujine. Ob smučarskem teku si bodo ti že v petek zvečer lahko ogledali tek po ulicah Kranjske Gore, v soboto in nedeljo pa bosta ob tekih potekali tudi tekmi smučark skakalk za celinski pokal in fantov za pokal Fis, ob tem pa bo Planica gostila tudi svetovni dan snega, na katerem se s snežnimi športi spoznavajo najmlajši.

R. K.