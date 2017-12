Oberstdorf: Damjan drugi v seriji za trening

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

29. december 2017 ob 13:18,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 15:24

Oberstdorf - MMC RTV SLO, STA

Danes se bo v Oberstdorfu s kvalifikacijami začela 66. nemško-avstrijska novoletna turneja štirih skakalnic. Prenos od 16.15 naprej na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenske barve bodo na uvodni postojanki, ki ji sledijo še Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen, branili Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Timi Zajc in Jurij Tepeš.

Damjan zaostal le za Kobajašijem

Skakalci so že opravili s serijo za trening. Najboljši je bil Japonec Džunširo Kobajaši (133,0), Damjan je imel drugi izid (131,0 m), medtem ko je bil tretji Nemec Markus Eisenbichler (132,5 m). Preostali Slovenci so dosegli naslednje izide: 20. Tilen Bartol (119,0 m), 22. Peter Prevc (122,0 m), 27. Timi Zajc (117,5 m), 28. Žiga Jelar (126,5 m), 30. Jurij Tepeš (126,5 m) in 43. Anže Semenič (113,0 m)

Slovenska odprava pred turnejo prvič po dolgih letih nima rezultatskih ciljev, glavni trener reprezentance Goran Janus poudarja, da sta dva velika cilja v sezoni - svetovno prvenstvo v poletih in zimske olimpijske igre - več kot dovolj.

Freitag prvi favorit

V očeh strokovnjakov in večine tekmecev je prvi favorit za skupno zmago vodilni v svetovnem pokalu, Nemec Richard Freitag, ki je dobil zadnje tri tekme sezone. A 26-letni skakalec kljub temu pred začetkom umirja apetite in poudarja: "Želim si umirjeno preživeti praznike in predvsem zadržati raven trenutnih skokov. Na turneji me zanimajo le dobri skoki in nič drugega."

Za Damjana zelo specifično tekmovanje

Najboljši v slovenskem taboru je to zimo Damjan. Poudarja, da gre za zelo specifično tekmovanje, zato je njegov prvi cilj, da se na vseh štirih postojankah prebije do točk. Kvalifikacije so na sporedu ob 16.30, prva tekma turneje bo v soboto s poskusno serijo začela ob 15. uri, prva je na sporedu ob 16.30. Vse v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Spored 66. novoletne turneje

Danes ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, 1. tekma novoletne turneje

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Ponedeljek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, 2.tekma turneje

Sreda, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Četrtek, 4. janurja, ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje

Petek, 5. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije

Sobota, 6. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma nov. turneje

