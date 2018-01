Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmagovalki šprinta v Seefeldu. Foto: Reuters Sem zelo zadovoljna. Že včeraj in danes zjutraj sem videla, da je tista prava forma spet nazaj, počutila sem se zelo dobro. Upala sem, da mi uspe izkoristiti to formo, ki se je vrnila, in doseči dober rezultat. Danes je bila sicer tekma v prosti tehniki, ki ni moja močnejša. Še vedno delam napake, močna sem, a na ovinkih včasih izgubim kakšno mesto. Načeloma pa sem zelo vesela, da je forma tam, kjer mora biti v tem trenutku, dva tedna pred olimpijskimi igrami. Vesna Fabjan Moška zmagovalna trojica. Foto: Reuters VIDEO Majdičeva verjame v Lampi... Dodaj v

Odlična popotnica za OI - v Seefeldu tri Slovenke med deseterico

Moški s slabšo uvrstitvijo

27. januar 2018 ob 16:05,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 17:06

Seefeld - MMC RTV SLO, STA

Na ženski sprinterski tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Seefeldu sta si zmago razdelili Švicarka Laurien van der Graaff in Američanka Sophie Caldwell. V polfinale so se uvrstile tri Slovenke. Tretja je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla. V polfinale so se uvrstile tri Slovenke, Vesna Fabjan, Katja Višnar in Anamarija Lampič, ki so bile sedma, osma in deseta. Četrta slovenska predstavnica na tekmi Alenka Čebašek je izpadla v četrtfinalu, na koncu je bila 22. Fabjanova: Škoda, da ni finale

Izločilne boje na 1,1 km dolgi progi je začela Lampičeva, ki se je prebila v svoj prvi letošnji polfinale. Zaostala je le za Švedinjo Linn Sömskar. Tudi Višnarjeva je prikazala dobro predstavo in v konkurenci štirih, ki so v kvalifikacijah končale med najboljšo deseterico, zasedla drugo mesto, tik za van der Graaffovo. V četrti četrtfinalni skupini je tekla Fabjanova, ki je bila ogorčen boj, dokončno odločen šele po fotofinišu. Najhitrejša je bila Američanka Sadie Bjornsen, fotofiniš pa je odločal med Fabjanovo, Silje Öyre Slind in Švedinjo Majo Dahlqvist. Na koncu so centimetri odločili v korist Fabjanove. V zadnji četrtfinalni skupini je nastopila še Čebaškova, ki pa se ji kot edini Slovenki ni uspelo prebiti naprej. V polfinalu je Lampičeva ob najhitrejši v kvalifikacijah, Norvežanki Caspersen Falla, van der Graaffovi in Caldwellovi dosegla peto mesto; v drugi polfinalni skupini sta tekli Višnarjeva in Fabjanova, zmagala je Norvežanka Harsemova, fotofiniš pa je odločal o drugih potnicah v finale. Tokrat se centimetri niso izšli v korist Fabjanove, ki je bila druga z zaostankom sedmih stotink, ker pa je bila ta skupina tudi precej počasnejša od prve, je bilo s tem tudi konec slovenskih nastopov. "Danes so bile igre stotink, a na koncu se vse izravna. V četrtfinalu sem fotofiniš dobila, v polfinalu mi je žal malo zmanjkalo. Ne glede na to je sedmo mesto lep rezultat. Škoda, da ni finale, a vseeno. V zadnjih dneh sem bila kar precej nervozna in pod stresom zaradi vseh dogodkov okoli sebe. Tudi danes se nisem počutila ravno najbolje, a sem kljub temu dobila potrditev, da sem zraven," je tekmo ocenila Fabjanova.

Šimenc najboljši med Slovenci

Pri moških, kjer so v kvalifikacijah nastopili trije Slovenci, najbližje uvrstitvi v finale je bil Miha Šimenc na 32. mestu, 55. je bil Janez Lampič, 57. pa Luka Prosen, je slavil Norvežan Johannes Klaebo. Drugi je bil Francoz Lucas Chanavat, tretji pa Šved Calle Halfvarsson.

SVETOVNI POKAL

SEEFELD

Smučarski teki, šprint (Ž): 1. L. VAN DER GRAAF ŠVI 2:18,65 . S. CALDWELL ZDA 2:18,65 3. M. C. FALLA NOR +0,21 4. K. R. HARSEM NOR 1,34 5. L. SOEMSKAR ŠVE 1,83 6. S. BJORNSEN ZDA 2,26 7. V. FABJAN SLO 8. K. VIŠNAR SLO ... 10. A. LAMPIČ SLO 22. A. ČEBAŠEK SLO 53. N. RAZINGER SLO

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (22/30): 1. H. WENG NOR 1.254 2. I. F. OESTBERG NOR 1.087 3. J. DIGGINS ZDA 852 4. K. PARMAKOSKI FIN 837 5. C. KALLA ŠVE 690 37. A. LAMPIČ SLO 113 49. K. VIŠNAR SLO 89 53. V. FABJAN SLO 72 57. A. ČEBAŠEK SLO 60 88. N. RAZINGER SLO 11

Smučarski teki, šprint (M): 1. J.-H. KLAEBO NOR 3:02,66 2. L. CHANAVAT FRA +0,48 3. C. HALFVARSSON ŠVE 0,97 4. F. PELLEGRINO ITA 1,06 5. G. RETIVIH RUS 1,83 6. E. IVERSEN NOR 5,57 ... 32. M. ŠIMENC SLO 55. J. LAMPIČ SLO 57. L. PROSEN SLO

SKUPNI VRSTNI RED

Moški (22/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.112 2. M.-J. SUNDBY NOR 875 3. D. COLOGNA ŠVI 833 4. A. HARVEY KAN 812 5. A. BOLŠUNOV RUS 710 110. J. LAMPIČ SLO 12 114. M. ŠIMENC SLO 8

D. S.