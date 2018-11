Optimizem v taboru Ilke Štuhec pred petkovim smukom

29. november 2018 ob 12:04

Lake Louise - MMC RTV SLO, STA

Ilka Štuhec po uspešnih treningih v Kanadi nestrpno pričakuje začetek sezone. Trener Grega Koštomaj verjame, da lahko svetovna prvakinja doseže dober čas predvsem s sproščeno vožnjo in zaupanjem v svoje sposobnosti.

Grega Koštomaj meni, da je njegova varovanka dobro pripravljena za vrnitev v smučarsko karavano po 20 mesecih.

Prva smukaška tekma sezone v Lake Louisu bo v petek ob 20.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

"Za nami sta dva treninga. Lahko rečem, da je podlaga zelo kakovostna, tudi vremenska napoved ne obeta količinsko ogromno padavin, tu pa tam kakšen centimeter snega. Zaenkrat kaže, da se podlaga ne bo več uničila, organizatorji dobro skrbijo za to, da bo podlaga ostala takšna, kakršna je. Trenutno je dobra," je povedal Koštomaj in dodaja, da so se ob prihodu v Lake Louise obudili tudi dobri občutki izpred dveh let. Takrat je Štuhčeva v Lake Louisu dobila oba smuka in bila peta v superveleslalomu.

O pričakovanjih pred prvo tekmo pa pravi: "Od Ilke ne pričakujem nič drugega, kot to, da bo sproščena, da bo v svojem smučanju uživala, da si bo zaupala in se dosledno držala zastavljenih linij, ki jih dorečeva. Če odpelje takšno vožnjo, kjer bo dovolj uravnotežena, zanesljiva in si bo zaupala, bo verjetno tudi dobro odpeljala in se bo to na koncu poznalo kot lep rezultat."

Štuhčeva ima na Lake Louise lepe spomine

"Vsekakor konkurenca ni spala, dekleta so trenirala, se pripravljala, resda so nekatere poškodovane, kljub temu pa je treba premagati vse ostale na startu, če hočeš biti najboljši. S to miselnostjo se odpravljamo na start, da pač Ilka odsmuča najbolje. Ukvarjamo se s sami s sabo, ne s konkurenco. Ko Ilka izvede dobro vožnjo, bo verjetno sposobna še naprej premagovati tekmovalke," je razkril Koštomaj.

V Lake Louisu zaradi poškodb ne bo Lindsey Vonn, ki je na tem prizorišču dosegla že 18 zmag, in olimpijske prvakinje ter najboljše smukačice prejšnje sezone Sofie Goggie.





