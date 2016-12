Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nejc Dežman je končal na petem mestu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osterc ob debiju na stopničkah celinskega pokala v Engelbergu

Dežman na petem mestu, Zupnačič sedmi

27. december 2016 ob 20:32

Engelberg - MMC RTV SLO

17-letni Aljaž Osterc je v Engelbergu na svoji prvi tekmi celinskega pokala takoj stopil na oder za zmagovalce. Odličen je bil že na treningu, vse skupaj pa je potrdil s tretjim mestom na tekmi.

Član SSK Velenje, ki je poleti blestel v FIS pokalu, zimsko sezono pa je odprl s tretjim in prvim mestom na alpskem pokalu v Seefeldu prejšnji konec tedna, je bil po prvi seriji šeste tekme celinskega pokala letos peti.

V finalu je 137,5 m iz prve serije dodal še 129,5 m, kar ga je z oceno 287,3 točk popeljalo na končno tretje mesto. Boljša od njega sta bila le Norvežana Halvor Egner Granerud, ki je s 142,5 m postavil daljavo dneva in s 302,5 točkami tudi zanesljivo zmagal in Joakim Aune s 296,7 točkami.

Tretjeuvrščeni z nedavnega državnega prvenstva v Planici, Nejc Dežman, je s 133,5 in 129,5 m ter 277,9 točkami v finalu napredoval na peto mesto, Miran Zupančič je po 137,5 m v prvi seriji v finalu s tretjega s 121,5 m zdrsnil na sedmo mesto. Enajsterico najboljših, kjer je končalo pet Norvežanov, štirje Slovenci in dva Avstrijca, je zaokrožil Tilen Bartol. Dve točki je osvojil še popoln debitant na tekmah celinskega pokala, Tine Bogataj, ki je bil s 126,5 in 122 m 29. V finalni seriji je bil zaradi neustrezne opreme diskvalificiran Bor Pavlovčič, ki je s 133 m imel najboljšo oceno serije za trening, po prvi seriji pa je bil enajsti, tik za Dežmanom.

Naslednja tekma celinskega pokala bo na sporedu v sredo v Engelbergu. V skupnem seštevku še vedno vodi Cene Prevc s 280 točkami.

A. G.