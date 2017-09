Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je trenutno najboljši slovenski alpski smučar. Foto: BoBo Dodaj v

Pen: Malce je trpel trening veleslaloma, ostalo smo dosegli in presegli

Alpski smučarji so se vrnili iz Čila

26. september 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 11:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru je Smučarska zveza Slovenije sklicala novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili člani moške reprezentance alpskih smučarjev v hitrih disciplinah, ki so se vrnili s poletnih priprav v Čilu.

"Vemo, kam gremo, kaj tam lahko dobimo in tradicionalno je tam vse tisto, kar potrebujemo, in kaj potrebujejo fantje, da opravijo dovolj treningov," je o pripravah v Čilu dejal trener hitrih disciplin in nekdanji alpski smučar Peter Pen.

Pen je poudaril, da je letos priprave vodil po občutku. "Fantje so imeli različne interese in naloge. Ko sem pogledal svojo statistiko, sem opazil, da smo letos naredili malce več kilometrov. Malce je trpel trening veleslaloma, ostalo smo dosegli in presegli," je še dodal Pen.

Kline: Dobro smo delali

Najboljši slovenski alpski smučar v tem trenutku, Boštjan Kline, med pripravami v Južni Ameriki ni nastopil na nobeni tekmi. "S trenerjem meniva, da izgubimo preveč časa oziroma cel dan za eno tekmo. Raje smo se odločili za trening, več smo lahko naredili, več sem odnesel od tega. V Čilu sem se dobro počutil, dobro smo delali, veliko smo naredili," je povedal Kline.

Kosi dvakrat zmagal

Klemen Kosi se je tekem udeležil, bil je tudi zelo uspešen. "Udeležil sem se nekaj tekem, na katerih je šlo za izboljšanje štartne številke za svetovni pokal. To mi je tudi uspelo. Na vsaki tekmi, ki se je udeležim, želim biti tudi čim bolje uvrščen. Dvakrat mi je uspelo zmagati, štirikrat sem bil uvrščen na stopničke. A tekme v Južni Ameriki so nekaj drugega, kot tiste najpomembnejše v zimski sezoni. Zavedam se, da moram do zimske sezone še dosti narediti," je priznal Mariborčan.

Martin Čater se je v Čilu posvečal predvsem treningu superveleslaloma, pri treningu smuka se je pridružil Klinetu, s pripravami je zelo zadovoljen.

V Čile potovali z 2.300 kg opreme

Tradicionalen veleslalomski uvod v sezono svetovnega pokala bo 28. in 29. oktobra v avstrijskem Söldnu, sezona hitrih disciplin se bo začela v kanadskem Lake Louisu, za moške zadnji novembrski konec tedna novembra, za ženske prvi decembrski konec tedna. Fantje so dnevno na snegu preživeli približno šest ur, v popoldanskih urah pa seveda niso manjkali niti kondicijska vadba in analiza videov. Ob napornem urniku smučarjev je treba izpostaviti zahtevno delo treh serviserjev, ki so dnevno v kontejnerju preživeli kar od šest do devet ur, v tem času pa so pripravili od 40 do 50 parov smuči.

Priprave od smučarjev zahtevajo precejšen telesni napor, saj La Parva leži na nadmorski višini od 2.600 do 3.600 m nad morjem. Pot v Čile je tudi precejšen logističen zalogaj. V Južno Ameriko je tako še pred fanti potovalo 2.300 kg opreme in 150 parov smuči.

M. L.