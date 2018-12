Peter Prevc brez finala, Zajc 12., prvenec Geigerja

Za (oba) Prevca "usoden" slabši doskok

15. december 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 19:23

Engelberg - MMC RTV SLO, STA

Skakalcu Petru Prevcu se na prvi tekmi po vrnitvi v svetovni pokal ni uspelo prebiti v finale, saj je v Engelbergu osvojil 35. mesto. Od Slovencev je bil najboljši 12. Timi Zajc. Premierne zmage v karieri se je veselil Nemec Karl Geiger.

Peter Prevc, ki se vrača po poškodbi gležnja in med elito skače prvič po marcu, je obetavno nastopil v kvalifikacijah, kjer je imel šesti izid in tudi v poskusnem skoku, kjer je bil 12.

A pritisk tekme je očitno naredil svoje. Prevc je sicer skočil solidnih 126,0 m, vendar je imel kar nekaj težav ob doskoku, tako da je prejel (pre)slabe ocene. Na koncu je to pomenilo 35. mesto.

Prevc: Jutri je nova priložnost za izboljšave

"Prva tekma svetovnega pokala je za mano. Po dobrih uvrstvitvah včeraj, danes žal samo z eno serijo. Pred pristankom mi je malo vzelo smuči, zato sem zelo nerodno pristal. Sodniki so to "žal" opazili. Jutri je nova priložnost za izboljšave," je na družabnem omrežju Twitter zapisal Peter Prevc.

Domen Prevc v finalu padel po doskoku

Od Slovencev je bil po prvi seriji najboljši 13. Domen Prevc (129,0). Timi Zajc je bil 14. (128,0 m) in Jernej Damjan 26. (127,0 m). Anže Lanišek (36.) in Žak Mogel (38.) sta bila prekratka. V finalu je nato Domen Prevc pristal pri 138,0 m, a po doskoku v telemark padel, potem ko je prekrižal smuči. Na srečo jo je odnesel brez posledic in končal na 20. mestu. Zajc je s 134,0 m pridobil dve mesti, Damjan pa s 129,0 m tri. Na koncu je bil 23.

Zajc: Zelo sem zadovoljen. Rezultat je vrhunski.

"S tekmo sem zelo zadovoljen, saj sem naredil dva konstantna skoka, tudi rezultat je vrhunski. Z mirno glavo grem lahko na jutrišnjo tekmo," je po novem uspešnem nastopu povedal Zajc, ki je nato dejal, da se zadnje čase velikokrat sreča z besedo potrpežljivost, saj je bil to zimo že večkrat na pragu vrhunske uvrstitve. "S to besedo se res srečam večkrat. Predvsem moram biti potrpežljiv, da bodo najboljši rezultati kmalu tudi prišli. Sicer pa me letos najbolj veseli konstantnost, da delam zelo podobne skoke in s tem pridejo tudi konstantne uvrstitve," je še dejal 18-letni Zajc.

Trener Bertoncelj: Timi in Domen zelo solidno, Peter prezgoden.

Glavni trener slovenske vrste Gorazd Bertoncelj je bil zadovoljen z nastopoma najboljših dveh slovenskih skakalcev danes. "Timi in Domen sta opravila zelo solidna nastopa. Domen je izjemno skočil v finalu, pogoji so bili težki, skočil pa je zelo daleč. Imel je težave pri pristanku in je seveda padel. Tudi Timi je opravil zelo dober finalni skok, tako da smo z njima res zadovoljni," je ocenil Bertoncelj in dodal, da pripravljenost skakalnice ni bila kriva za kar nekaj padcev na današnji tekmi. "Skakalnica v Engelbergu je pripravljena odlično, kljub temu, da je imelo nekaj skakalcev težave pri pristanku. To je bilo izključno zaradi velikega vetra v hrbet in velike hitrosti v zraku, imeli so tudi veliko višino, malce pa so bili tudi tekmovalci nespretni," je še dejal selektor slovenske vrste in o povratniku v svetovni pokal, Petru Prevcu, dodal: "Peter je na tekmi izvedel svoj najslabši skok v teh dveh dnevih. Bil je močno prezgoden in posledično je odskočil pred zgornjim delom. Nato je čakal smuči za mizo v vzletni fazi in zato je izsiljeval metre. V zadnjem delu je imel težave pri pristanku, kjer se je komaj rešil padca."

Geiger na vrh s petega mesta

V finalu je Geiger silovito napadel s petega mesta. 25-letni Nemec je pristal pri daljavi dneva 141,0 m, kar je bilo nedosegljivo za vse konkurente in dovolj za prvo zmago med elito. Drugo mesto je pripadlo Poljaku Piotru Žyli, tretje pa Avstrijcu Danielu Huberju. Vodilni po prvi seriji Rus Jevgenij Klimov je končal na petem mestu. Na vrhu skupnega seštevka ostaja Japonec Rjoju Kobajaši, tokrat sedmi.

V nedeljo ob 14.15 še ena tekma

V nedeljo bo v Engelbergu v osrednji Švici še ena tekma. Začetek prve serije ob 14.15. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SMUČARSKI SKOKI

SVETOVNI POKAL (M) ENGELBERG, prva tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 135,0/141,0 302,0 2. P. ŽYLA POL 134,0/136,0 297,3 3. D. HUBER AVT 135,0/138,5 295,5 4. J. A. FORFANG NOR 133,5/138,0 295,3 5. J. KLIMOV RUS 136,5/134,0 294,6 6. S. LEYHE NEM 135,0/135,5 293,9 7. R. KOBAJAŠI JAP 130,0/135,0 289,9 8. S. KRAFT AVT 129,5/137,0 289,6 9. K. STOCH POL 129,0/133,0 288,3 10. M. HAYBÖCK AVT 124,0/137,5 286,4 ... 12. T. ZAJC SLO 128,0/134,0 283,1 20. D. PREVC SLO 129,0/138,0 273,4 23. J. DAMJAN SLO 127,0/129,0 264,0 35. P. PREVC SLO 126,0 126,6 36. A. LANIŠEK SLO 122,5 125,1 38. Ž. MOGEL SLO 123,0 123,5

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. KLIMOV RUS 136,5 151,6 2. P. ŽYLA POL 134,0 150,5 3. S. LEYHE NEM 135,0 147,4 4. D. HUBER AVT 135,0 146,3 5. K. GEIGER NEM 135,0 145,6 6. D. KUBACKI POL 129,0 145,1 7. J. A. FORFANG NOR 133,5 145,0 8. S. KRAFT AVT 129,5 141,4 9. H. GRANERUD NOR 130,0 141,3 10. R. KOBAJAŠI JAP 130,0 140,1 ... 13. D. PREVC SLO 129,0 138,1 14. T. ZAJC SLO 128,0 137,6 26. J. DAMJAN SLO 127,0 131,3 35. P. PREVC SLO 126,0 126,6 36. A. LANIŠEK SLO 122,5 125,1 38. Ž. MOGEL SLO 123,0 123,5

SKUPNI VRSTNI RED (6/28): 1. R. KOBAJAŠI JAP 456 točk 2. P. ŽYLA POL 365 3. J. A. FORFANG NOR 305 . K. STOCH POL 305 5. K. GEIGER NEM 277 6. S. LEYHE NEM 231 7. J. KLIMOV RUS 206 8. A. WELLINGER NEM 191 9. R. JOHANSSON NOR 166 . T. ZAJC SLO 166 11. D. PREVC SLO 147 ... 23. A. LANIŠEK SLO 53 28. J. DAMJAN SLO 28 34. Ž. MOGEL SLO 18 48. A. SEMENIČ SLO 5

A. V.