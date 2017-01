Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc po izjemni lanski sezoni preživlja težke čase, zato se je odločil za radikalno potezo in nekaj časa ne bo videl skakalnic. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peter Prevc se za nekaj dni umika iz skakalne karavane

V Wislo Bor Pavlovčič in Aljaž Osterc

9. januar 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Prevc se je po neuspešni novoletni skakalni turneji v dogovoru z glavnim trenerjem reprezentance Goranom Janusom odločil, da ne bo nastopil na tekmah konec tedna v Wisli na Poljskem.

Najboljši smučarski skakalec lanske sezone nekaj časa ne bo niti treniral. Glavo želi povsem resetirati, šele potem se bo odločil, kako naprej. Na začetku novoletne turneje je imel še dobre občutke, nato pa ni šlo nič več po njegovih željah in je povedal, da je razočaral samega sebe.

"Bolj kot je šla turneja proti koncu, manj sem bil zadovoljen z rezultati. Težko je reči, koliko manjka do pravih občutkov. Lahko samo en skok, lahko pa 50 skokov. Pozabiti moram na vse zadnje skoke, kar se je zgodilo, se je," je po koncu novoletne turneje povedal Prevc, ki je na lanski turneji dobil kar tri tekme od štirih in bil seveda tudi skupni zmagovalec turneje.



Če je v lanski sezoni tudi s kakšnim skokom na silo iztržil vrhunski rezultat, v letošnji sezoni ne gre in ne gre. "Zelo dober rezultat bi mi v tem trenutku pomenil toliko kot lanska osvojitev turneje."



Namesto Petra Prevca bo na tekmah v Wisli nastopil Bor Pavlovčič kot sedmi član pa Aljaž Osterc, ki je na tekmah celinskega pokala z dobrimi predstavami Sloveniji zagotovil dodatno kvoto. Druga peterica bo ista, kot je bila na novoletni turneji: Cene in Domen Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič.

T. O.