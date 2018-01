Poudarki V kvalifikacijah P. Prevc 6., Zajc 12., Jelar 16., Semenič 17. in D. Prevc 49. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc, ki se je prejšnji konec tedna iz Oberstdorfa vrnil s srebrno medaljo ekipne tekme SP-ja v poletih, pred olimpijskimi igrami skače vedno bolje. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Peter Prevc v Zakopanah šesti v kvalifikacijah

V soboto ekipna tekma, v nedeljo posamična

26. januar 2018 ob 19:24

Zakopane - MMC RTV SLO

Na nedeljsko posamično tekmo skakalcev v Zakopanah se je prebilo vseh pet Slovencev, v kvalifikacijah so štirje končali med najboljšo dvajseterico.

Kot v obeh serijah uradnega treninga je bil tudi v kvalifikacijah najboljši Peter Prevc. S 132,5 metra je osvojil šesto mesto.

Prvi je pred več kot 10.000 gledalci od slovenske peterice nastopil Domen Prevc, ki je uvrstitev na tekmo ujel s 115 metri in 99,9 točkami na 49. mestu. Precej bolje so na prenovljeni Wielki Krokiew nastopili preostali naši. Žiga Jelar je takoj za najmlajšim Prevcem skočil 131 metrov, končal je na 16. mestu. Povratnik na tekme svetovnega pokala, mladi Timi Zajc, je s 131.5 metri pokazal še boljši skok in kvalifikacije končal na 12. mestu. Anže Semenič je bil s 129 metri prav tako zelo zanesljiv in je bil 17.

Kvalifikacije je z nižjega zaletišča kot večina konkurence in s 137 metri dobil domači as Kamil Stoch. Drugi je bil Nemec Markus Eisenbichler s 136,5 metra, tretji pa njegov rojak Richard Freitag s 131 metri.

Pred nedeljsko posamično tekmo bo v Zakopanah v soboto še ekipna tekma svetovnega pokala. Začela se bo ob 16. uri, prenos bo na TV SLO 2. Slovenijo bodo zastopali Jelar, Semenič, Zajc in Peter Prevc.

Kranjec zmagal na Japonskem

Rekord prenovljene skakalnice je s 141 metri v drugem skoku na treningu postavil Marius Lindvik. Norvežan, vodilni skakalec celinskega pokala, je izpustil tekme na Japonskem. Danes so se skakalci pomerili v Saporu, zmagal pa je Robert Kranjec. Nejc Dežman je bil četrti, Tomaž Naglič 16., Miran Zupančič pa 21. Anže Lanišek in Rok Tarman sta ostala brez finala.

T. O.