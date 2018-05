Peter Prevc zadovoljen z novim načinom dela

Na skakalnice konec maja

8. maj 2018 ob 15:38,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 16:54

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Smučarji skakalci so zakorakali že v tretji teden priprav na novo sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Seefeldu. Dopoldne so na stadionu v Kranju nabirali kondicijo pod vodstvom novega trenerja Gorazda Bertonclja.

Na skupnem treningu v Kranju so se zbrali tako člani reprezentance A, v kateri so poleg Petra Prevca še Jernej Damjan, ta sicer tudi letos za fizično pripravo skrbi po lastnem programu, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc, kot člani mlade A-ekipe Timi Zajc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek. Tudi sicer je v načrtu, da bo razširjena A-ekipa čim več trenirala skupaj.

Bertoncelj, ki je konec marca na čelu reprezentance nasledil tvorca največjih slovenskih uspehov Gorana Janusa, je že trdo poprijel za delo. Kot je povedal, je še pred začetkom priprav na novo sezono opravil individualne pogovore s prav vsemi člani A-reprezentance kot tudi člani mlade ekipe A, nad katero sicer bdi Jani Grilc, da so izoblikovali skupne cilje.

Prevc: Vaje so se spremenile za 90 odstotkov

Z novim načinom dela je zadovoljen tudi Peter Prevc, ki je po koncu lanske sezone priznal, da je bilo vzdušje v ekipi že kar malo zasičeno. Zdaj so se tudi vaje na treningih v tem obdobju pod vodstvom novega trenerja spremenile za 90 odstotkov, je razkril skakalni šampion.

"Vsak trener ima svoj način dela, vsak ima svoj poseben program, svoje vaje, in mislim, da je to, da se na vsake toliko časa malo zamenja, precej dobrodošlo. Tudi vzdušje se je precej spremenilo. Zdaj sem, ker je Jernej odsoten in vadi po svojem programu, kar naenkrat najstarejši na treningu," je v smehu dejal prvi mož slovenske vrste in dodal: "Je drugače. Prej smo bili že malo naveličani drug drugega, zdaj ni tega, poleg tega malo še 'tipaš' in spoznavaš, kaj kdo hoče povedati z eno besedo."

Končni cilj je doseganje vrhunskih rezultatov

Bertoncelj je pojasnil, kako potekajo priprave na novo sezono. "Smo v tretjem tednu priprav, in moram reči, da se zelo veselimo teh treningov. Fantje so zelo motivirani, sveži, sprejemajo ideje. Skupaj premagujemo vsakodnevne izzive," je uvodoma dejal 42-letni trener, ki pravi, da ima razumljivo vsak trener svoj način dela, svoje ideje, svoje vaje, a je razkril, da so bile določene spremembe vseeno načrtne: "Malo smo tudi namenoma priredili oziroma spremenili vaje, da bi se izognili monotoniji, da ne bi bilo še naprej isto kot prejšnja leta. Končni cilj pa je isti - doseganje vrhunskih rezultatov."

Glavni trener slovenske vrste je še povedal, da se ta čas skupaj z ekipo - njegova pomočnika sta Gregor Šparovec in Nejc Frank, sodeluje pa tudi s psihologom in nutricionistko - največ časa namenjajo razvoju vseh motoričnih sposobnosti. "Dopoldne smo na stadionu opravili trening moči in hitrosti, popoldne nas v telovadnici čaka še trening koordinacije, ravnotežja, za kar uporabljamo tudi vaje iz akrobatike."

Začeli bodo na 60-metrski skakalnici

Bertoncelj je še dejal, da se bodo s fanti na skakalnice preselili konec maja, kjer bodo dosledno upoštevali načelo postopnosti. "Pri tehnični pripravi bomo začeli na 60-metrski skakalnici, nato pa šli postopno prek 80-metrske, 90-, 100- do 120-metrske. Prve tehnične priprave bomo opravili v Planici, v nadaljevanju pa bodo za nas pomembne tudi tehnične priprave v Wisli in Zakopanah ter pa seveda v Innsbrucku, kjer bo tudi svetovno prvenstvo."

Ammann bo skakal še eno leto

Švicar Simon Ammann, štirikratni olimpijski prvak, je napovedal, da bo vsaj še eno leto nastopal v svetovnem pokalu. "Še vedno imam veliko motivacijo in željo, da lahko nadaljujem naporne treninge in izboljšujem malenkosti," je dejal Ammann, ki si je po dve zlati medalji priboril na olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju v ZDA in leta 2010 v Vancouvru v Kanadi, v zadnjih sezonah pa ni bil več del ožjega svetovnega vrha.

A. V.