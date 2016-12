Peterica Slovencev v boj na uvodni tekmi novoletne turneje

Prenos na TV SLO 2, MMC in na Valu 202

30. december 2016 ob 10:49

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Danes je v Oberstdorfu na sporedu uvodna od štirih tekem 65. novoletne turneje v smučarskih skokih, na kateri bo nastopila peterica slovenskih skakalcev. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

V kvalifikacijah se je od Slovencev najbolje odrezal vodilni v skupnem seštevku za svetovni pokal Domen Prevc, ki je zasedel 8. mesto, mesto nižje se je uvrstil Peter Prevc, na tekmo so se uvrstili še Cene Prevc (20. mesto), Jurij Tepeš (22.) in Jernej Damjan (33.). Spodletelo je le Roku Justinu, ki je bil 51., in Anžetu Semeniču, ki so ga diskvalificirali zaradi nepravilnosti z dresom.



V današnji prvi seriji se bo Tepeš meril s Švicarjem Simonom Ammannom, Ceneta Prevca čaka Poljak Klemens Muranka, Damjana Francoz Vincent Descombes Sevoie, Petra Prevca Norvežan Tom Hilde, Domna Prevca pa Japonec Taku Takeuči.

Tekma se bo začela ob 16.45 s prenosom na drugem programu Televizije Slovenija in na MMC-ju, spremljate pa jo lahko tudi na valovih Vala 202.

65. novoletna skakalna turneja, Oberstdorf

Pari prve serije:

STJERNEN (NOR/26) - HULA (POL/25)

KOUDELKA (ČEŠ/27) - WANK (NEM/24)

KUBACKI (POL/28) - KLIMOV (RUS/23)

AMMANN (ŠVI/29) - TEPEŠ (SLO/22)

MURANKA (POL/30) - C. PREVC (SLO/21)

ALTENBURGER (AVT/31) - SCHIFFNER (AVT/20)

GEIGER (NEM/32) - FREUND (NEM/19)

DAMJAN (SLO/33) - DESCOMBES (FRA/18)

VASILJEV (RUS/34) - ITO (JAP/17)

GRENERUD (NOR/35) - KORNILOV (RUS/16)

ZIOBRO (POL/36) - ZYLA (POL/15)

KASAI (JAP/37) - FREITAG (NEM/14)

ŠTURSA (ČEŠ/38) - WELLINGER (NEM/13)

PASCHKE (NEM/39) - JANDA (ČEŠ/12)

BOYD CLOWES (KAN/40) - KOFLER (AVT/11)

HILDE (NOR/41) - P. PREVC (SLO/10)

JOHANSSON (NOR/42) - HAYBÖCK (AVT/9)

TAKEUČI (JAP/43) - D. PREVC (SLO/8)

KOBAJAŠI (JAP/44) - LEYHE (NEM/7)

SCHMID (NEM/45) - EISENBICHLER (NEM/6)

MÄÄTTÄ (FIN/46) - KOT (POL/5)

TOLLINGER (AVT/47) - FETTNER (AVT/4)

ZOGRAFSKI (BLG/48) - KRAFT (AVT/3)

FANNEMEL (NOR/49) - STOCH (POL/2)

LAMY CHAPPUIS (FRA/50) - TANDE (NOR/1)

M. L.