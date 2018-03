Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 21 glasov Ocenite to novico! V Planici je danes dopoldne nekaj več oblačnosti kot včeraj, a napoved pravi, da se bo kmalu zjasnilo. Obeta se še en lep dan z nekaj termike, kar spet napoveduje dolge polete. Foto: BoBo VIDEO Izjemen polet Tilna Bartola Dodaj v

Stoch vodi po prvi seriji, Prevc osmi

Osebni rekord Bartola v prvi seriji

25. marec 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 10:41

Planica - MMC RTV SLO

V Planici se končuje sezona svetovnega pokala smučarskih skakalcev. Na tekmi na letalnici, na kateri nastopa najboljših 30 v svetovnem pokalu, po prvi seriji vodi Kamil Stoch.

Stoch, ki je skočil z mesto nižjega zaletišča kot konkurenca, je pristal pri 245 metrih. Daniel Andre Tande (243 metrov) zaostaja 14 točk, tretji pa je Robert Johansson (237 metrov). Od slovenske četverice je najboljši Peter Prevc (235 metrov), ki je osmi. Prenos je na TV SLO 2.

Odprti sta še vprašanji, kdo bo dobitnik malega kristalnega globusa za polete in kdo bo v skupnem seštevku sedmih planiških poletov dobil 20.000 švicarskih frankov (17.000 evrov).

Daljave Slovencev PS 1. serija 2. serija Jernej DAMJAN 213,0 m 214,0 m Tilen BARTOL 247,5 m 222,0 m Anže SEMENIČ 231,0 m 220,0 m Peter PREVC 237,5 m 235,0 m



Poskusno serijo je dobil Kamil Stoch (247 m) pred Petrom Prevcem (237,5). Tilen Bartol (11. dosežek poskusne serije) je poletel kar 247,5 metra in postavil osebni rekord. Domen Prevc, ki je za malo zgrešil nastop na tekmi, je bil predskakalec, poletel je 242,5 metra.



V točkovanju za mali globus v poletih je v najboljšem položaju Andreas Stjernen, ki ima 212 točk, sledita mu Robert Johansson z 12 točkami zaostanka, tretji je Kamil Stoch, ki ima po zmagi na petkovi prvi posamični tekmi v Planici 150 točk.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0 237,9 2. D. A. TANDE NOR 243,0 223,9 3. R. JOHANSSON NOR 237,0 222,7 4. S. KRAFT AVT 243,0 222,1 5. Dž. KOBAJAŠI JAP 236,5 217,8 6. J.-A. FORFANG NOR 240,5 217,7 7. K. GEIGER NEM 232,0 211,8 8. P. PREVC SLO 235,0 210,9 9. A. FANNEMEL NOR 232,5 210,9 10. A. STJERNEN NOR 233,0 210,3 11. R. FREITAG NEM 232,5 208,5 12. M. EISENBICH. NEM 232,5 208,2 13. S. AMMANN ŠVI 234,0 206,3 14. S. HULA POL 228,5 206,2 15. T. BARTOL SLO 222,0 196,2 ... 17. A. SEMENIČ SLO 192,5 161,3 24. J. DAMJAN SLO 214,0 185,2

Prenos tekme na TV SLO 2:

