Po polovici prve serije Slovenija tretja

V kvalifikacijah od Slovencev najboljši Jernej Damjan

9. december 2017 ob 15:55,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 16:20

Titisee-Neustadt - MMC RTV SLO

Titisee-Neustadt gosti najboljše smučarske skakalce, ki se danes merijo na ekipni tekmi svetovnega pokala. Slovenska četverica: Tilen Bartol, Peter Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan.

Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju, spremljamo prvo serijo. Tilen Bartol je pristal pri 138,5 metra (Slovenija je po prvi skupini skakalcev vodila), Peter Prevc pa pri 125,5 metra, tako da je Slovenija po polovici prve serije tretja.

Slovenska reprezentanca je na prvi ekipni tekmi sezone v Wisli zasedla šesto mesto, v Ruki pa je bila peta.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 138,5 m Peter PREVC 125,5 m Anže SEMENIČ Jernej DAMJAN

Včeraj je skakalcem nagajal veter, kvalifikacije so po osmih nastopih prekinili in jih izpeljali danes pred ekipno tekmo. Na nedeljsko posamično tekmo so se prebili Jernej Damjan (17. izid kvalifikacij/128,5 metra), Anže Semenič (22.), Peter Prevc (30.) in Tilen Bartol (38.) V kvalifikacijah je bil s 140 metrov dolgim skokom najboljši Johann Andre Forfang.

V Titisee Neustadtu ima na veliki napravi rekord Domen Prevc (148 metrov), ki še vedno ni dovolj dobro pripravljen za vrhunsko raven.

Kvalifikacije: daljave točke 1. J. A. FORFANG NOR 140,0 141,8 2. D. KUBACKI POL 139,0 140,3 3. R. FREITAG NEM 136,5 138,7 4. P. ZYLA POL 135,0 132,5 5. K. STOCH POL 137,5 129,8 6. D. A. TANDE NOR 131,0 128,9 . S. HULA POL 135,0 128,9 ... 17. J. DAMJAN SLO 128,5 122,0 22. A. SEMENIČ SLO 129,5 119,8 30. P. PREVC SLO 130,5 114,2 38. T. BARTOL SLO 126,5 107,5 ------ brez uvrstitve na tekmo: ------- 56. T. ZAJC SLO 112,5 87,9 64. A. LANIŠEK SLO 106,5 66,1

