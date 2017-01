Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mikaela Shiffrin po dolgem času ni izpeljala slalomske proge. Foto: EPA

Po štirih letih odstop Mikaele Shiffrin, Ana Bucik trenutno deveta

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

3. januar 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 13:56

Zagreb - MMC RTV SLO

Na Sljemenu nad Zagrebom je na sporedu peti slalom alpskih smučark, na katerem se je končal zmagoviti niz Mikaele Shiffrin.

Izjemna Američanka je sijajno zaključila leto 2016, ko je trikrat zapored zmagala na Semmeringu, kjer je bila dvakrat najboljša v veleslalomu, enkrat pa v slalomu. V slalomu je sicer nanizala kar 12 zaporednih zmag. Prve vožnje na Sljemenu Shiffrinova ni dokončala, kar je njen prvi odstop po štirih letih. Nazadnje je v slalomu odstopila 19. decembra 2012 na Semmeringu. Prva zagrebška proga je bila kar selektivna, saj so med prvimi osmimi, ki so startale, ob Shiffrinovi odstopile še Wendy Holdener, Nina Loeseth in Michelle Gisin, ki so sodile v ožji krog favoritinj.

Dobro sta s prvo progo opravili Ana Bucik in Maruša Ferk. Bucikova je v zgornjem delu zaostala 0,87 stotink, kar je tedaj pomenilo 18. vmesni čas, nato pa je stopnjevala ritem. V cilju je zaostala 1,21, s čimer je zasedla deveto mesto. Ferkova je bila malce počasnejša in je z zaostankom 1,68 zasedla 16. mesto. Meta Hrovat ima številko 60.

Neposredni prenos slaloma lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Druga vožnja bo ob 16.15. Zagreb bo v četrtek gostil še moški slalom, ženska karavana pa se seli v Maribor, kjer bosta v soboto in nedeljo veleslalom ter slalom.

Trenutni vrstni red (po številki 27) 1. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 1:00,40 2. B. SCHILD AVT +0,39 3. S. STRACHOVA ČEŠ 0,41 4. P. VLHOVA SLK 0,48 5. F. HANSDOTTER ŠVE 0,57 6. M. M. GAGNON KAN 0,91 7. C. COSTAZZA ITA 0,92 8. R. STIEGLER ZDA 1,04 9. A. BUCIK SLO 1,21 10. C. GEIGER NEM 1,23 ... 16. M. FERK SLO 1,68 Štartna lista: 60 M. HROVAT SLO Odstop: Shiffrin, Holdener, Loeseth, Gisin ...





T. J.