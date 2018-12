Ilka Štuhec je bila spet nasmejana pred kamerami, pa ne le v pogovoru, ampak tudi takoj po prihodu v cilj: "Nasmeh bi bil lahko tudi večji, ampak, glede na vse, kar se je dogajalo, sem lahko zadovoljna." Foto: MMC RTV SLO Lake Louise je za Vonnovo seveda precej primernejše prizorišče za konec kariere kot je Andora (tam bo v tej sezoni finale svetovnega pokala). Foto: Reuters VIDEO Štuhčeva zadovoljna z uvo... Sorodne novice Ilka Štuhec že na prvi tekmi med najboljšimi Dodaj v

Po uspešni vrnitvi danes Ilka Štuhec prva s štarta

Vonnova bo podaljšala kariero

1. december 2018 ob 10:12

Lake Louise - MMC RTV SLO, STA

Ilka Štuhec priznava, da je bila pred svojo prvo tekmo po dolgi odsotnosti precej živčna, s trenerjem Grego Koštomajem pa se strinjata, da je bilo še nekaj rezerv.

Včerajšnji smuk v Lake Louisu je bil za Ilko Štuhec nekaj posebnega, saj je bila to njena prva tekma v svetovnem pokalu po 20-mesečni odsotnosti. "Kar nekaj časa pred štartom sem bila fejst nervozna, tik preden sem se pognala dol, pa sem bila že pomirjena in pripravljena, da odsmučam in se imam 'fajn'."

Osvojila je 6. mesto. "Nisem najbolj zadovoljna, saj mi smučanje ni uspelo v celoti tako, kot sem si zamislila. So nekateri deli, ki bi jih lahko odpeljala boljše."

A vendarle, led je prebit, zdaj bo vse laže: "Mislim, da je to dobra spodbuda. Vem, da imam še velike rezerve. Napake bom poskušala odpraviti."

Danes bo v Lake Louisu še en smuk, tekma se bo začela ob 20.30 (prenos na TV SLO 2), prva se bo s štarta pognala prav Ilka Štuhec.

28-letna Mariborčanka je v svetovnem pokalu trinajstkrat stala na stopničkah, od tega sedemkrat na najvišji. Vse te uspehe je dosegla v sezoni pred poškodbo 2016/17, ko je tudi osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku. Njena ekipa je storila vse, kar je bilo treba, da se je Štuhčeva uspešno vrnila v svetovni pokal, in verjetno si je trener Grega Koštomaj včeraj pošteno oddahnil:

"Po solidnih in odličnih treningih je že bila potrditev dobrega dela. Je pa na tekmi sigurno drug naboj in zdaj, ko je za nami ta krst in dober rezultat, smo zadovoljni. Imamo vzdušje v ekipi, tudi vsi v svetovnem pokalu so nas veseli. To so prijetni občutki, fino se je vrniti, sploh pa na tak način."

"Ilka je že povedala, da ni bilo vse še čisto optimalno, da je na nekaterih delih še nekaj rezerv. Vesel sem, da je tisti del, na katerem smo se skozi vse treninge lovili, odsmučala dosti solidno. So pa še rezerve in pri tem bomo skoncentrirani pri videu, da danes še bolje izvede stvari," je dodal Koštomaj.

Vonnova bo podaljšala kariero

Lindsey Vonn, ki okreva po poškodbi kolena in naj bi se v belo karavano vrnila januarja, se je odločila, da bo kariero nekoliko podaljšala. Končati jo želi naslednje leto na prizorišču, kjer je dosegla kar 18 zmag v svetovnem pokalu, torej v Lake Louisu.

Ameriška smučarka je sicer prejšnji mesec napovedala, da se bo upokojila marca po koncu letošnje sezone, a je zdaj svojo odločitev spremenila, saj želi še enkrat štartati v Lake Louisu, kjer je leta 2004 tudi prvič zmagala v svetovnem pokalu.

"Razmišljam o tem, da se moram še enkrat vrniti tja. Vem, da sem že velikokrat rekla, da se ne bom vrnila, ker moje telo tega ne zmore več, ampak imela sem v načrtu, da bom tekmovala v Lake Louisu," je sporočila Vonnova, ki ima 82 zmag v svetovnem pokalu in ji do Stenmarkovega rekorda manjkajo le še štiri zmage.

Štartna lista za današnji smuk (ob 20.30): 1 I. ŠTUHEC SLO 3 M. GISIN ŠVI 4 C. SCHEYER AVT 5 T. WEIRATHER LIE 6 R. SIEBENHOFER AVT 7 N. SCHMIDHOFER AVT 8 A. VEITH AVT 9 C. HÜTTER AVT 10 K. WEIDLE NEM 11 R. MOWINCKEL NOR 13 M. SHIFFRIN ZDA 14 E. LEDECKA ČEŠ 15 V. REBENSBURG NEM 17 S. VENIER AVT 18 C. SUTER ŠVI 19 L. GUT BEHRAMI ŠVI 20 F. BRIGNONE ITA

T. O.