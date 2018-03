Poleti: Slovenija po dveh skakalcih tretja

V nedeljo še posamična tekma

17. marec 2018 ob 15:47,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 16:42

Vikersund - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci se bodo od 16.15 naprej merili na ekipni tekmi poletov v Vikersundu, ki šteje tudi kot deveta preizkušnja norveške oziroma t. i Raw Air turneje.

Slovenske barve branijo Domen in Peter Prevc, Tilen Bartol in Jernej Damjan. Svoj nastop je že opravil Domen Prevc, ki je poletel 237,5 m, kar je pomenilo četrto mesto po prvem skakalcu. Drugi Slovenec Damjan je pristal pri 207,0 m, Slovenija pa se je prebila na tretje mesto za Norveško in Avstrijo.

Četrta je Poljska, medtem ko so Nemci povsem odpovedali, saj sta Andreas Wellinger (178,5 m) in Karl Geiger (164,5 m) pristala na hrbtišču skakalnice.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 237,5 m Jernej DAMJAN 207,0 m Tilen BARTOL Peter PREVC

V nedeljo (16.30) bo v Vikersundu še posamična tekma, nato pa sledi tradicionalni zaključek sezone svetovnega pokala v Planici. Dogajanje iz Vikersunda spremljajte v spodnji aplikaciji in v neposrednem prenosu na TVS 2 in na MMC-ju.



A. V.