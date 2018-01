Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Poljski skakalci so prekinili vladavino Norvežanov na ekipnih tekmah za svetovni pokal. Foto: EPA Počutim se ne najbolje. Vse, kar boli, je sicer ponos, a ni dobro, da pri dobrem skoku padeš. To se žal lahko zgodi pri našem športu. Pri pristanku sem bil malo nepazljiv in sem se prehitro znašel na tleh. Sicer pa so bili moji skoki kar zelo na nivoju. Boljši kot včeraj, pa že včeraj ni bilo slabo. Peter Prevc Kamil Stoch je z rekordom skakalnice dokazal, da je v zares izjemni formi pred Pjongčangom. Foto: EPA Danes je dobro predvsem to, da se Peter ni poškodoval pri padcu. Sicer pa je Peter naredil dva dobra skoka, tudi Timi v prvi seriji in Žiga v finalu, Anže pa je pokazal dva povprečna nastopa glede na njegovo trenutno pripravljenost. Danes je bilo peto mesto realen rezultat. Jutri si želimo vseh v točkah in pri čim višjih uvrstitvah, kar jim bo uspelo z dobrimi skoki. Goran Janus, glavni trener slovenske reprezentance Sorodne novice Peter Prevc v Zakopanah šesti v kvalifikacijah Svetovni prvak v poletih Tande ne bo nastopil v Zakopanah

Poljaki v Zakopanah prekinili norveški niz

Brez Domna Prevca v Pjongčangu

27. januar 2018 ob 15:47,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 18:04

Zakopane - MMC RTV SLO

Poljski smučarski skakalci so suvereno dobili ekipno tekmo za svetovni pokal v Zakopanah. Slovenci po padcu Petra Prevca šesti.

Poljaki ničesar niso prepustili naključju, z odličnimi skoki so Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki in Kamil Stoch razveselili več tisoč poljskih navijačev in tretjič v zgodovini svetovnega pokala dobili ekipno tekmo. Predtem jim je to uspelo v Klingenthalu leta 2016 in lani v Willingenu.

Stoch postavil nov rekord skakalnice

Poljska reprezentanca je vodila že po prvi seriji, pravzaprav bi ji samo napaka kakšnega izmed skakalcev lahko preprečila slavje. Najbolj so se jim približali Nemci, z zadnjim finalnim skokom je poslednjo rokavico vrgel Richard Freitag, ki je doskočil pri 137 m, a je Stoch z daljavo dneva (141,5 m) v brezvetrju postavil nov rekord skakalnice in še enkrat dokazal, da je trenutno v sanjski formi.

DALJAVE SLOVENCEV 1.serija 2.serija Žiga JELAR 125,5 m 128,5 m Anže SEMENIČ 122,0 m 123,5 m Timi ZAJC 130,0 m 124,0 m Peter PREVC 133,5 m 133,5 m



Norveški niz ekipnih zmag prekinjen

Slabše so se tokrat odrezali Norvežani, ki so skakali v postavi Anders Fannemel, Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Andreas Stjernen. Prav slednji se je izkazal za najšibkejši člen, v finalu je skočil le 129,0 m, zaradi česar so Nemci po Freitagovem skoku skočili na drugo mesto. Norvežani so pred Zakopani dobili pet ekipnih tekem za svetovni pokal zapored, tri v letošnji sezoni (Wisla, Ruka in Titisee-Neustadt) in dve ob koncu prejšnje (Vikersund in Planica).

Peter Prevc padel po doskoku

Slovenci so se na tekmi za peto mesto udarili z Japonci, varovanci Gorana Janusa - priložnost je ponudil Žigi Jelarju, Anžetu Semeniču, Timiju Zajcu in Petru Prevcu - so se enakovredno kosali z japonsko reprezentanco, bili so na dobri poti, da jo prehitijo v končni razvrstitvi, a se je nato zalomilo pri zadnjem skoku. Prevc je, tako kot v prvi seriji, doskočil pri 133,5 m, a je nato po doskoku izgubil ravnotežje in padel, zaradi česar je prejel kar zajetni točkovni odbitek sodnikov. Boj z Japonci je bil izgubljen.

Brez Domna Prevca v Pjongčangu

Selektor slovenske skakalne reprezentance Janus je po petkovih kvalifikacijah tekme v Zakopanah določil tudi postavo za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, je prvi poročal Dnevnik. V njej bodo Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Timi Zajc, ne pa tudi Domen Prevc, ki bo tekmoval na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Smučarski skoki (M), Zakopane

Končni vrstni red: točke 1. POLJSKA 1.092,0 Kot/Hula/Kubacki/Stoch 2. NEMČIJA 1.067,3 Eisenbich./Leyhe/Wellinger/Freitag 3. NORVEŠKA 1.055,2 Fannemel/Forfang/Lindvig/Stjernen 4. AVSTRIJA 986,8 5. JAPONSKA 954,4 6. SLOVENIJA 953,0 Jelar 125,5 m/127,5 m Semenič 122,0 m/123,5 m Zajc 130,0 m/124,0 m P. Prevc 133,5 m/133,5 m 7. ŠVICA 873,8 8. ČEŠKA 848,9 --------------------------------------- 9. RUSIJA 346,1 10. KAZAHSTAN 270,3

Po 1. seriji: točke 1. POLJSKA 540,3 2. NEMČIJA 533,0 3. NORVEŠKA 522,1 4. SLOVENIJA 489,5 Jelar 125,5 m Semenič 122,0 m Zajc 130,0 m P. Prevc 133,5 m 5. AVSTRIJA 489,2 6. JAPONSKA 477,6 7. ŠVICA 441,5 8. ČEŠKA 422,3 --------------------------------------- 9. RUSIJA 346,1 10. KAZAHSTAN 270,3

Pokal narodov (16/31): 1. NORVEŠKA 3.579 2. NEMČIJA 3.469 3. POLJSKA 2.888 4. AVSTRIJA 1.951 5. SLOVENIJA 1.579 6. JAPONSKA 1.469

Mitja Lisjak