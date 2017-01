Poljska veselica tudi s Schlierenzauerjem, a brez Petra Prevca

Debi Osterca v svetovnem pokalu

12. januar 2017 ob 18:35

Wisla - MMC RTV SLO

Wisla je naslednja postaja svetovnega pokala smučarjev skakalcev. Na Poljskem se obeta izjemno vzdušje, manjkali pa bodo najboljši trije tekmovalci lanske zime.

Za skakalci je prvi vrhunec sezone, ki je največ veselja prinesel Poljakom. Počasi se bodo misli usmerile proti drugemu, svetovnemu prvenstvu v Lahtiju, ki bo v drugi polovici februarja, najboljši pa so zdaj osredotočeni na boj za rumeno majico, ki je znova v lasti Domna Prevca. 17-letni as iz Dolenje vasi je na novoletni turneji zapravil prednost v svetovnem pokalu, rumeno majico je za Bischofshofen prepustil Danielu Andreju Tandeju, ki pa jo je izgubil po smoli na zadnji postaji turneje štirih skakalnic. Razlika med njima je vsega devet točk, Kamil Stoch pa za Domnom zaostaja 13.

Na Poljskem, kjer so skoki izjemno priljubljeni, se pričakuje, da bodo razgreti ljubitelji skokov ta teden v Wisli in prihodnji v Zakopanah pripravili izvrstno vzdušje, pravo poljsko veselico. Po klavrni lanski sezoni so poljski skoki letos prerojeni. Reprezentanco je prevzel Avstrijec Stefan Horngacher, sadovi njegovega dela pa so že vidni. Na novoletni turneji so Poljaki blesteli. Stoch je po Adamu Małyszu (2001) postal drugi Poljak z zlatim orlom, Piotr Żyła je presenetil z drugim mestom na turneji, s četrtim pa je velik uspeh dopolnil Maciej Kot. Obenem Poljaki tudi vodijo v pokalu narodov.

Peter Prevc in Freund izpuščata Wislo

Peter Prevc, ki je v Wisli julija 2014 dobil tekmo poletne velike nagrade, se je zaradi slabe forme in neuspešne novoletne turneje odločil, da ne bo nastopil na teh dveh tekmah. Najboljši skakalec lanske zime nekaj časa ne bo niti treniral, saj želi glavo povsem "odklopiti" od športa. V Wislo ni pripotoval niti drugi v lanski skupni razvrstitvi Severin Freund, ki je v Innsbrucku zaradi gripe (in tudi slabe pripravljenosti) zapustil svetovni pokal. Manjka pa tudi Kenneth Gangnes, lani tretji v skupnem seštevku. Norvežan okreva po poškodbi kolena.

Slovenija bo tudi na Poljskem nastopila s sedmimi skakalci, saj je dodatno kvoto v drugi periodi celinskega pokala priskakal Aljaž Osterc. 17-letnega Velenjčana tako čaka debi v svetovnem pokalu. Prvič v tej sezoni bo med elito skakal tudi leto dni starejši Bor Pavlovčič, sicer član kluba Rateče-Planica. Ob dveh mladeničih pa bo nastopila še peterica, ki je bila tudi na novoletni turneji, brata Domen in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič.

Poleg Slovenije sta si dodatno kvoto pridobili Avstrija in Norveška, pri kateri se v svetovni pokal vrača Johann Andre Forfang. Nekdanji mladinski prvak je lansko sezono, ko je bil v skupnem seštevku peti, zaključil s štirimi zaporednimi uvrstitvami na stopničke, letos pa je padel v veliko krizo, a je na zadnjih tekmah celinskega pokala pokazal, da vendarle počasi prihaja nazaj.

Schlieri nestrpno pričakuje vrnitev

Veliko vrnitev pričakujejo v avstrijskem taboru, saj se po več kot letu dni odsotnosti vrača Gregor Schlierenzauer. 27-letni Tirolec je s 53 posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu rekorder, petkrat pa je v karieri tudi že zmagal na Poljskem, a vedno v Zakopanah. Eden najboljših skakalcev vseh časov je zadnjič skakal lani v Innsbrucku, nato pa se je zaradi slabe forme in pomanjkanja motivacije umaknil. Zatem si je med smučanjem v Kanadi poškodoval koleno. Po dolgem okrevanju je zdaj pripravljen na vrnitev.

"Veseli me, da se lahko vrnem na tekme. Na Poljskem je vedno veliko gledalcev, po zmagi Stocha na novoletni turneji pa lahko pričakujemo še boljše vzdušje, kot je sicer. V zadnjem času sem dobro treniral. Zdaj je čas, da se znova dokažem tudi na tekmah. Skoke s treningov bi rad prenesel na tekme, bomo pa videli, kakšen rezultat bo to pomenilo," je povedal Schlieri, ki je bil že ob vznožju skakalnice Paula Ausserleitnerja v Bischofshofnu na zadnji tekmi turneje, ko je tudi stopil pred domače novinarje.

Lani marca slavje Romana Koudelke

Skakalnica Adama Małysza nima dolge tradicije v svetovnem pokalu. Preden je bila prenovljena, je gostila le lokalne tekme, leta 2010 je prišla v koledar poletne velike nagrade, leta 2013 pa se je na njej prvič merila elita svetovnega pokala, ko je bil najboljši Anders Bardal. Leto kasneje je zmagal Andreas Wellinger, pred dvema letoma pa Stefan Kraft, ki je s 139 m tudi rekorder naprave. Tedaj je bil drugi Peter Prevc. Sprva je bila poljska manjša turneja združena in je bila Wisla na koledarju tik pred Zakopanam, v rojstnem kraju Małysza pa je bila le ena tekma.

Lani je Wisla prvič dobila organizacijo dveh tekem, a je druga odpadla zaradi premočnega vetra. Na prvi, ko je bila, tako kot je to v Wisli v navadi, večerna preizkušnja, je bil najboljši Roman Koudelka. Čehu, ki letos ne najde prave forme, se je najbolj približal Gangnes, tretji pa je bil Noriaki Kasai. Najboljši Slovenec je bil na petem mestu Peter Prevc. Točke pa sta osvojila še 13. Robert Kranjec in 26. Domen Prevc.

SKUPNI VRSTNI RED Po enajsti tekmi (od 27): 1. D. PREVC SLO 646 točk 2. D. A. TANDE NOR 637 3. K. STOCH POL 633 4. S. KRAFT AVT 510 5. M. KOT POL 428 6. M. HAYBÖCK AVT 409 7. M. FETTNER AVT 386 8. M. EISENBICH. NEM 381 9. S. FREUND NEM 309 10. P. ZYLA POL 277 ... 14. P. PREVC SLO 210 23. J. TEPEŠ SLO 122 32. C. PREVC SLO 42 42. J. DAMJAN SLO 14 POKAL NARODOV Po 12 tekmah: 1. POLJSKA 2.030 točk 2. AVSTRIJA 1.928 3. NEMČIJA 1.795 4. NORVEŠKA 1.362 5. SLOVENIJA 1.234 6. JAPONSKA 391 7. ČEŠKA 369 8. FRANCIJA 214 9. RUSIJA 199 10. ŠVICA 85

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik