Preizkušnjo na 10 km dobila Parmakoskijeva, Lampičeva 19.

V moški konkurenci slavje Poltoranina

4. marec 2018 ob 15:43

Lahti - MMC RTV SLO

Finska smučarska tekačica Krista Parmakoski in kazahstanski smučarski tekač Aleksej Poltoranin sta bila najboljša v klasičnem teku za svetovni pokal v Lahtiju.

Ženske so imele 10 km preizkušnjo, na zmagovalne stopničke pa sta se poleg Finke povzpeli še Rusinja Natalja Neprjajeva (+20,9) in Norvežanka Marit Bjoergen (+26,7).

Nastopili sta tudi dve Slovenki, Anamarija Lampič je bila 19. (+1:31,2), Nika Razinger pa zadnja, 62. (+4:50,4).

V moški konkurenci, pomerili so se v klasičnem teku na 15 km, sta se za Poltoraninom zvrstila Rus Aleksander Bolšunov (+9,1) in Finec Iivo Niskanen (+20,9). Slovenci niso nastopili.

SVETOVNI POKAL

LAHTI

10 km, klasično (Ž): 1. K. PARMAKOSKI FIN 24:37,4 2. N. NEPRJAJEVA RUS +20,9 3. M. BJOERGEN NOR 26,7 4. K. NISKANEN FIN 27,0 5. H. WENG NOR 43,3 ... 19. A. LAMPIČ SLO 1:31,2 62. N. RAZINGER SLO 4:50,4 SKUPNI VRSTNI RED Ženske (25/30): 1. H. WENG NOR 1.396 2. I. F. OESTBERG NOR 1.191 3. J. DIGGINS ZDA 967 4. K. PARMAKOSKI FIN 947 5. T. STADLOBER AVT 771 32. A. LAMPIČ SLO 165 52. K. VIŠNAR SLO 89 55. V. FABJAN SLO 72 60. A. ČEBAŠEK SLO 60 90. N. RAZINGER SLO 11

15 km, klasično (M): 1. A. POLTORANIN KAZ 33:11,9 2. A. BOLŠUNOV RUS +9,1 3. I. NISKANEN FIN 20,9 4. E. IVERSEN NOR 28,8 5. M.-J. SUNDBY NOR 39,9 SKUPNI VRSTNI RED Moški (25/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.208 2. M.-J. SUNDBY NOR 980 3. D. COLOGNA ŠVI 953 4. A. HARVEY KAN 900 5. A. BOLŠUNOV RUS 800 116. J. LAMPIČ SLO 12 121. M. ŠIMENC SLO 8

D. S.