Bojan Križaj je blestel na smučarskih strminah v 80. letih prejšnjega stoletja. Foto: www.alesfevzer.com

Prenos iz Tržiča: Pogovorni večer s Križajem, Frankom in Vogrincem

Križaj predal odličja Tržiškemu muzeju

4. december 2018 ob 18:03

Tržič - MMC RTV SLO, STA

V Kulturnem domu v Tržiču poteka pogovorni večer o zlatem obdobju slovenskega alpskega smučanja z Bojanom Križajem, Juretom Frankom in Tonetom Vogrincem.

Križaj, ki je kot prvi obnorel Slovenke in Slovence za smučanje, bo danes v Tržiču dobil spominsko steno, posvečeno njegovim uspehom. V Slovenskem smučarskem muzeju, ki deluje že več kot štiri leta, so namreč uredili spominski prostor z naslovom Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec. Na stalni razstavi bodo predstavili njegovo športno pot s predmeti, fotografijami, videoposnetki njegovih voženj, intervjuji, besedili in kvizom.

Tržiškemu muzeju je predal tudi odličja, ki jih je osvojil v svoji bogati karieri, v muzeju pa so se odločili, da se slovenskemu asu zahvalijo s spominsko predstavitvijo. Pred odprtjem spominske stene v Pollakovi kajži poteka pogovorni večer, prenos lahko spremljate spodaj.

Letos mineva 30 let, odkar je Križaj leta 1988 v Saalbachu končal svojo dolgo in bogato kariero, v kateri je med drugim osvojil mali kristalni globus in srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Schladmingu leta 1982. Veselil se je tudi osmih zmag v svetovnem pokalu, v katerem se je 33-krat uvrstil na stopničke.

M. R.