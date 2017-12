Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Jasmine Flury se je šele petič uvrstila med najboljšo deseterico na tekmah svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com Maruša Ferk je edina Slovenka na štartu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Presenečenje v St. Moritzu - na prvih dveh mestih Švicarki

Nekaj težav zaradi vetra

9. december 2017 ob 10:45,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 12:31

St. Moritz - MMC RTV SLO

Švicarka Jasmine Flury je na pragu presenetljive zmage na superveleslalomu v St. Moritzu, kjer je bilo februarja svetovno prvenstvo. Tako kot njena rojakinja Michelle Gisin je izkoristila nekoliko boljše razmere ob svojem nastopu.

Precej težav je organizatorjem povzročal veter, zato je bil super G nekajkrat prekinjen. Švicarki sta imeli štartni številki 12 in 14. Najprej je do tedaj vodilno Tino Weirather za šest stotink prehitela Gisinova, nato pa je bila še desetinko sekunde hitrejša Fluryjeva.

Ta do zdaj na tekmah svetovnega pokala še nikoli ni bila višje kot na petem mestu, v nedeljo je na prvem superveleslalomu sezone v Lake Louisu zasedla sedmo mesto. To je šele njena peta uvrstitev med najboljšo deseterico.

Tudi Gisinova je prvič na stopničkah v superveleslalomu, je pa potrdila dobro formo, saj je bila pred tednom dni na smuku onstran Atlantika tretja. Na zmagovalni oder se je uvrstila le še enkrat, v lanski sezoni je bila druga v kombinaciji v Val d'Iseru.

Od Slovenk je na štartu samo Maruša Ferk s številko 46. Zaradi vremenskih nevšečnosti še čaka na nastop.

Trenutni vrstni red: 1. J. FLURY ŠVI 1:02,59 2. M. GISIN ŠVI +0,10 3. T. WEIRATHER LIE 0,16 4. F. BRIGNONE ITA 0,34 5. A. VEITH AVT 0,55 6. V. REBENSBURG NEM 0,59 7. J. SCHNARF ITA 0,68 8. T. WORLEY FRA 0,76 9. C. SUTER ŠVI 0,77 10. R. MOWINCKEL NOR 0,93 11. S. VENIER AVT 1,00 12. R. SCHMIDHOFER AVT 1,05 13. C. HÜTTER AVT 1,23

...

15. M. SHIFFRIN ZDA 1,37 18. L. VONN ZDA 1,56 ------------- na štartu: -------------- 46 M. FERK SLO Odstop: Gut, Goggia

M. R.