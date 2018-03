Prevc sedmi - letos boljši le v Zakopanah in na Kulmu

Prepričljiva zmaga Kamila Stocha

13. marec 2018 ob 16:58,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 20:10

Lillehammer - MMC RTV SLO, STA

Za smučarji skakalci je v Lillehammerju peta preizkušnja norveške oziroma t. i. turneje Raw Air. Peter Prevc je končal na sedmem mestu, kar je njegov tretji najboljši izid v tej sezoni.

Prevc je bil po prvi seriji na desetem mestu, v finalu pa je pridobil tri mesta. V nedeljo se mu na Holmenkollnu ni uspelo uvrstiti v finale in je bil na 46. mestu zadnji med Slovenci, tokrat pa je pri drugem skoku izkoristil tudi malo boljše vetrovne razmere in skočil 135 metrov, pol metra več kot v uvodni seriji.

Prepričljivo, s skoraj 30 točkami prednosti, je zmagal Poljak Kamil Stoch, drugi je bil njegov rojak Dawid Kubacki, tretji pa Norvežan Robert Johansson. Stoch, vodilni v svetovnem pokalu, je slavil šestič v sezoni. V skupnem seštevku turneje Raw Air, v katerem štejejo tudi skoki iz kvalifikacij, ima v boju za 60.000 evrov 56,2 točke naskoka pred Johanssonom, v svetovnem pokalu pa 190 pred Freitagom.

Po prvem skoku so bili na vrhu celo trije Poljaki, a je Stefan Hula v drugi seriji skočil slabo in zdrsnil na deveto mesto. Izmed Slovencev sta v finalu skakala še Tilen Bartol (24.) in Nejc Dežman (28.).

"Nekaj rezerve je še"

Prevc ima letos boljša dosežka le z januarskih tekem v Zakopanah in na Kulmu, ko je zasedel tretje oziroma šesto mesto. "Ko sem spodaj videl, kakšen veter sem imel, da sem imel srečo, sem si rekel, da bi v takšnih razmerah moral skočiti še dlje. Bilo je še nekaj napak, nekaj rezerve je še. Zanimivo pa je bilo, da danes ob relativno konstantnih razmerah, ob 7 do 10 točkah pribitka zaradi vetra, pridemo trije, štirje, ki smo dobili odbitek. Mislim, da je bila danes tekma dvakrat bolj zahtevna, kar se tiče vremenskih razmer," je dejal Prevc.

"Petru danes ni kaj očitati, le čestitke si zasluži za dva dobra skoka. Nova vrhunska uvrstitev s sedmim mestom. Lahko bi bilo še bolje, a bilo je vetrovno in moral si imeti nekaj malega sreče. Škoda je Jerneja Damjana, ki je naredil podobno napako kot Peter v Oslu, odskok je zelo, zelo zamudil. Tilen je tam, kamor trenutno spada, Nejcu pa nove točke," je povedal trener Goran Janus.

Naslednje prizorišče norveške turneje bo Trondheim, kjer bodo v sredo kvalifikacije, tekma pa v četrtek.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5/141,0 306,4 2. D. KUBACKI POL 139,0/140,5 278,7 3. R. JOHANSSON NOR 137,0/136,5 273,7 4. A. STJERNEN NOR 134,5/133,5 272,5 5. R. FREITAG NEM 135,0/141,5 271,1 6. J. A. FORFANG NOR 137,0/131,5 268,0 7. P. PREVC SLO 134,5/135,0 263,4 8. S. KRAFT AVT 135,5/126,5 262,2 9. S. HULA POL 139,5/129,0 261,7 10. D. A. TANDE NOR 135,5/125,0 257,7 ... 24. T. BARTOL SLO 131,0/124,5 235,6 28. N. DEŽMAN SLO 128,0/123,0 229,5 ------------ zunaj finala: ------------ 35. T. ZAJC SLO 124,0 108,5 40. J. DAMJAN SLO 121,5 105,8 48. A. SEMENIČ SLO 110,5 83,0

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5 153,0 2. D. KUBACKI POL 139,0 138,6 3. S. HULA POL 139,5 136,2 4. R. FREITAG NEM 135,0 136,1 5. R. JOHANSSON NOR 137,0 134,9 6. J. A. FORFANG NOR 137,0 134,4 7. S. KRAFT AVT 135,5 134,3 8. D. A. TANDE NOR 135,5 133,6 9. A. STJERNEN NOR 134,5 133,1 10. P. PREVC SLO 134,5 131,7 ... 19. T. BARTOL SLO 131,0 121,1 29. N. DEŽMAN SLO 128,0 115,3 ------------ zunaj finala: ------------ 35. T. ZAJC SLO 124,0 108,5 40. J. DAMJAN SLO 121,5 105,8 48. A. SEMENIČ SLO 110,5 83,0





Vrstni red na Raw Air turneji: točke 1. K. STOCH POL 1.141,5 2. R. JOHANSSON NOR 1.085,3 3. J. A. FORFANG NOR 1.055,5 4. A. STJERNEN NOR 1.053,5 5. S. KRAFT AVT 1.042,7 6. D. KUBACKI POL 1.040,8 7. D. A. TANDE NOR 1.038,7 8. R. FREITAG NEM 1.026,6 9. A. WELLINGER NEM 1.010,3 10. R. KOBAJAŠI JAP 989,5 14. T. BARTOL SLO 926,1 15. P. PREVC SLO 873,5 19. J. DAMJAN SLO 837,2 22. N. DEŽMAN SLO 789,7 47. T. ZAJC SLO 424,3 55. A. SEMENIČ SLO 278,1 56. A. LANIŠEK SLO 277,8

Svetovni pokal (19/23): 1. K. STOCH POL 1.103 2. R. FREITAG NEM 913 3. D. A. TANDE NOR 849 4. A. WELLINGER NEM 804 5. J. A. FORFANG NOR 640 6. S. KRAFT AVT 616 7. R. JOHANSSON NOR 580 8. D. KUBACKI POL 550 9. M. EISENBICHLER NEM 495 10. D. KOBAJAŠI JAP 484 16. J. DAMJAN SLO 351 17. P. PREVC SLO 318 20. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 152 31. T. ZAJC SLO 84 38. N. DEŽMAN SLO 47 40. Ž. JELAR SLO 36 42. D. PREVC SLO 31

M. R.