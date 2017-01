Scheyerjeva do uspeha kariere v Zauchenseeju

Na smuku za svetovni pokal v Zauchenseeju (nekoliko presenetljivo) vodi Avstrijka Christine Scheyer. Ilka Štuhec je trenutno na petem mestu.

Ob nastopu najboljše smukačice v letošnji sezoni je vodila Italijanka Sofia Goggia, ki je lahko le nemo v ciljni areni opazovala bliskovito smučanje 26-letnice. Že ob merjenju prvega vmesnega časa je bila hitrejša za 74 stotink sekunde, ob merjenju drugega več kot sekundo (-1,14).

Prednost se je počasi, a vztrajno večala, v spodnjem delu je imela daleč najvišjo hitrost (117,3 km/h), vodstvo je suvereno prevzela (-1,39) in vrgla rokavico tekmicam. Prva, ki jo je prehitela, je bila Gutova.

Weiratherjevi se je nasmihala zmaga ...

Ta je večino dela opravila v spodnjem delu proge, vodstvo je prevzela s prednostjo pičlih treh stotink sekunde. A tudi to ni bilo dovolj za zmago. S štartno številko 17 se je po beli strmini spustila Weiratherjeva, ves čas je bila skoraj enako hitra kot Gutova (pri dveh merjenjih vmesnega časa je bila za stotinko hitrejša), v spodnjem delu je razvila višjo hitrost (117 km/h) in dodala še 15 stotink sekunde, kar je zadostovalo za sam vrh.

... a Scheyerjeva je imela drugačne načrte

Ko je že kazalo, da se bo smuk v Zauchenseeju končal z zmago Weiratherjeve, so se razmere na progi bistveno izboljšale, bela strmina je postajala vse hitrejša, kar sta izkoristili predvsem dve tekmovalki z višjimi štartnimi številkami. Najprej je Scheyerjeva z izjemno hitro vožnjo in prednostjo 39 stotink sekunde prevzela vodstvo, za njo je v cilj na tretje mesto prismučala še Američanka Jacqueline Wiles (+0,54). To je pomenilo, da sta Gutova in Štuhčeva ostali brez stopničk.

Grda padca Fanchinijeve in Mikloseve

Trening sta zaznamovala dva huda padca. V snegu sta se znašli Italijanka Nadia Fanchini, ki je grdo padla s številko tri, in Madžarka Edit Miklos. Za zdaj ni znano, ali sta se huje poškodovali. Trening je sicer presenetljivo dobila Čehinja Ester Ledecka. Najbolj sta se ji približala Scheyerjeva in Sabrina Maier. Med najhitrejšimi so bile vse smučarke z visokimi številkami. Od favoritinj je bila najboljša Gutova, ki je zasedla sedmo mesto. Štuhčeva je smučala zadržano in postavila 30. čas. Ferkova je bil 28., Brodnikova pa 48.

Smuk (Ž), Zauchensee

Trenutni vrstni red: 1. C. SCHEYER AVT 1:21,15 2. T. WEIRATHER LIE +0,39 3. J. WILES ZDA 0,54 4. L. GUT ŠVI 0,55 5. I. ŠTUHEC SLO 0,58 6. J. SCHNARF ITA 1,15 7. N. SCHMIDHOFER AVT 1,19 8. J. FLURY ŠVI 1,32 9. E. FANCHINI ITA 1,35 10. L. ROSS ZDA 1,43 11. L. VONN ZDA 1,54 Štartna lista: 42 M. FERK SLO 51 V. BRODNIK SLO Odstop: Rebensburg

