Rebensburgova razred zase v Killingtonu; Drevova 8.

V finalu tri Slovenke

25. november 2017 ob 15:21,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 19:00

Killington - MMC RTV SLO

Nemka Viktoria Rebensburg je suvereno dobila veleslalomsko preizkušnjo za svetovni pokal v Killingtonu. V finalni vožnji je uspešno odbila napad Mikaele Shiffrin.

Američanka je že v prvi vožnji edina resneje ogrozila vodstvo Nemke, tudi v finalu je odpeljala praktično brez napak, a vseeno ni imela možnosti za zmago. Končno zmagovalko je sicer dobro izzvala, ob prihodu v cilj je za 82 stotink sekunde prevzela vodstvo, vsi so čakali na to, kaj bo storila Rebensburgova, a ta je ohranila mirnost in z izjemnim smučanjem - še posebej velja izpostaviti odlično odpeljan spodnji del, v katerem je v primerjavi s Shiffrinovo še pridobila na času - gladko dobila tekmo v Killingtonu.

Od Slovenk se je najbolje odrezala Ana Drev, ki je zasedla končno osmo mesto - v finalu je pridobila dve mesti -, za Rebensburgovo je zaostala za dve sekundi in 45 stotink. Od štirih Slovenk sta se v finale uvrstili še Tina Robnik, ki je bila 16. (+2,99) in Meta Hrovat, ki je zasedla 27. mesto (+4,11). Ana Bucik je osvojila 44. mesto.

Že v prvi vožnji Nemka odlična

Rebensburgova, ki je odpeljala praktično brez napak, se je na vrh lestvice uvrstila tudi po v prvi vožnji. Glavno razliko je naredila v spodnjem delu, kjer je v primerjavi s tedaj vodilno Francozinjo Tesso Worley pridobila kar 55 stotink sekunde, v cilj je prišla s prednostjo 75 stotink. Njen dosežek je še najbolj ogrozila Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je največ izgubila v zgornjem delu in je na koncu zasedla drugo mesto z zaostankom 26 stotink sekunde. Tretja je bila Italijanka Manuela Mölgg, ki je presenetila s štartno številko 15. Odpeljala je najboljši zgornji del, v katerem je bila celo za 7 stotink hitrejša od Rebensburgove, nato pa je v srednjem in spodnjem delu naredila nekaj manjših napak in ciljno črto prečkala z zaostankom 57 stotink sekunde.

Končni vrstni red: 1. V. REBENSBURG NEM 1:57,63 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,67 3. M. MÖLGG ITA 1,49 4. S. BRUNNER AVT 1,65 5. F. BRIGNONE ITA 1,75 6. T. WORLEY FRA 2,11 7. F. HANSDOTTER ŠVE 2,23 8. A. DREV SLO 2,45 9. M. MEILLARD ŠVI 2,53 10. P. VLHOVA SLK 2,76 11. R. MOWINCKEL NOR 2,78 12. M. BASSINO ITA 2,81 16. T. ROBNIK SLO 2,99 27. M. HROVAT SLO 4,11 ... 44. A. BUCIK SLO

Po 1. vožnji: 1. V. REBENSBURG NEM 58,39 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,26 3. M. MÖLGG ITA 0,57 4. S. BRUNNER AVT 0,65 5. T. WORLEY FRA 0,75 6. F. BRIGNONE ITA 0,79 7. M. BASSINO ITA 1,18 8. S. GOGGIA ITA 1,30 9. A. TILLEY VB 1,59 10. A. DREV SLO 1,68 . P. VLHOVA SLK isti čas 12. L. GUT ŠVI 1,70 ... 16. T. ROBNIK SLO 2,08 29. M. HROVAT SLO 2,94 44. A. BUCIK SLO 4,31 Odstop: Hector, Baud Mugnier, Haaser

