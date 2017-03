Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 26-letna Ilka Štuhec to sezono niza neverjetne dosežke. V svetovnem pokalu ima šest zmag (od tega tri smukaške), na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu pa je postala svetovna prvakinja v smuku. Spomnimoo, da je bil pred sezono 2016/17 njen najboljši dosežek četrto mesto. Foto: Reuters Na finalu svetovnega pokala bo v posamezni disciplini nastopilo najboljših 25 smučarjev, nastop pa imajo zagotovljeni tudi smučarji z vsaj 500 točkami v svetovnem pokalu in aktualni mladinski svetovni prvak. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še zadnje solze (sreče) te zime: Ilka v boju za dva mala globusa

Danes ob 17.30 prvi trening ženskega smuka

13. marec 2017 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je v vseh prejšnjih šestih sezonah, v katerih je tekmovala, skupno osvojila 817 točk, torej 328 točk manj kot v letošnji sezoni, ki jo lahko ta teden v Aspnu polepša še z malima globusoma za superveleslalom in smuk.

Alpski smučarji sezono letos končujejo v Aspnu. Ob Štuhčevi, ki bo lahko nastopila v vseh disciplinah (pravilo 500 točk), so si nastop na finalu zagotovili še Ana Drev v veleslalomu, Ana Bucik v slalomu, Boštjan Kline v smuku in superveleslalomu, Martin Čater v superveleslalomu in Žan Kranjec v veleslalomu. Vsi so v razvrstitvah svojih najboljših disciplin končali med najboljšo petindvajseterico, ki si zasluži nastop na finalu. Pri moških je veliki kristalni globus že v rokah Marcela Hirscherja, jasno je tudi, da bo pri ženskah cenjeni kristal osvojila Mikaela Shiffrin, ki danes praznuje 22. rojstni dan. Američanka ima štiri tekme pred koncem 378 točk prednosti pred Ilko Štuhec.

Tina Weirather v slabši formi kot Ilka

A za Mariborčanko, ki je že osvojila kombinacijski mali globus (tekem v kombinaciji ne bo več), bodo boji v Aspnu vseeno izjemno zanimivi, saj je v igri za smukaški in superveleslalomski globus. V obeh disciplinah je vodilna smučarka sezone, v smuku ima pred prvo zasledovalko Sofio Goggio kar 97 točk prednosti. Bolj napeto bo v superveleslalom, saj Tina Weirather zaostaja le 15 točk. Lani je smučarka iz Liechtensteina na finalni superveleslalomski tekmi (v St. Moritzu) zmagala, Ilka Štuhec pa je bila deveta, a tokrat je razmerje sil drugačno. Ilka Štuhec po naslovu svetovne smukaške prvakinje kar leti, Tina Weirather pa ni v najboljši formi.

Prenosi tekem bodo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Dogajanje v Aspnu se sicer začenja danes z ženskim treningom smuka (17.30). Ilka Štuhec bo nastopila sedma.





Velik napredek Ane Bucik

Preostali Slovenci bodo poskušali sezono končati čim višje na jakostni lestvici. Ana Drev, ki ji letos še ni uspelo stopiti na zmagovalni oder, a je pogosto blizu temu dosežku, je bila v soboto v Squaw Valleyju peta, kar je najboljši dosežek sezone. V veleslalomskem seštevku je z 223 točkami na devetem mestu, lani je sezono končala kot sedma veleslalomistka, s skupno osvojenimi 283 točkami. V boju za veleslalomski globus ima Tessa Worley 80 točkami zaloga pred Shiffrinovo. V slalomu bo slovenska predstavnica (poleg Ilke Štuhec) Ana Bucik, ki ji je uspel velik korak naprej, saj še nikoli doslej ni bila tako visoko (na 15. mestu) slalomskega seštevka.

Le še smukaški globus ni oddan

Tudi Boštjan Kline še ni bil tako visoko v smuku, trenutno je na šestem mestu. V smuku je zbral že 230 točk, kar je več kot v vsej lanski sezoni (185). V superveleslalomskem seštevku je deseti. Kranjec bo v Aspnu branil 12. mesto v veleslalomskem seštevku, v katerem je za skoraj še enkrat presegel točkovni izkupiček iz minule sezone. Čater je za 49 mest izboljšal svojo uvrstitev v skupni razvrstitvi sezone v primerjavi z minulo sezono, v superveleslalomskem seštevku pa je na 23. mestu, kar je tudi najboljše doslej. Pri moških je večina globusov že oddanih, pred Aspnom je namreč le ena neznanka: kdo bo smukaški kralj sezone. Kjetil Jansrud ima 33 točk prednosti pred Italijanom Petrom Fillom.

T. O.