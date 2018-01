Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin se je veselila že šeste zmage v letošnji zimi. Foto: EPA Andre Myhrer je osmič zmagal v svetovem pokalu. Prve zmage se je veselil na slalomu v Beaver Creeku 3. decembra 2006. Foto: EPA VIDEO Finalne vožnje paralelneg... Dodaj v

Shiffrinova in Myhrer dobila paralelni spektakel v Oslu

Ana Bucik izpadla v osmini finala

1. januar 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 17:55

Oslo - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin in Andre Myhrer sta zmagovalca paralelnega slaloma za svetovni pokal v Oslu. Izmed Slovencev je bila na štartu le Ana Bucik, ki je v osmini finala izpadla proti Melanie Meillard.

Po 180 metrih je prvi boj dobila Švicarka, ki je bila hitrejša za četrt sekunde, potem ko je bolje smučala v spodnjem delu proge. Bucikova se je tudi v drugo dobro borila in poskusila nadoknaditi zaostanek, kar ji je tudi delno uspelo, žal pa je na koncu ostala brez četrtfinala, saj je bil skupni čas Meillardove za 17 stotink sekunde boljši.

Meillardova je v četrtfinalu presenetila Petro Vlhovo in se na koncu veselila celo tretjega mesta, kar so njene prve stopničke v karieri. V finalu je Shiffrinova za 17 stotink prehitela Švicarko Wendy Holdener in še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Shiffrinova že ujela Schildovo na večni lestvici

22-letna Shiffrinova je na v megli objetem Holmenkollnu na 118. tekmi dosegla že 37. zmago v svetovnem pokalu in se na šestem mestu večne ženske lestvice izenačila z Avstrijko Marlies Schild. Američanka Lindsey Vonn je na prvem mestu z 78 prvimi mesti.

Matt padel v moškem finalu

Pri moških je zmagal 34-letni Šved Andre Myhrer. V finalu je ugnal Michaela Matta, ki je v drugi vožnji odstopil. Tretje mesto je zasedel nemec Linus Strasser. Marcel Hirscher je izpadel v četrtfinalu, za devet stotink je bil boljši Britanec Dave Ryding.

Bucikova se veseli preizkušnje na Sljemenu

Bucikova si je na koncu s sedmimi smučarkami delila deveto mesto. Dobila je 15 točk svetovnega pokala. "Tekmovati je bilo zelo v redu, tudi sama podlaga je bila glede na ves dež dobra. Tudi počutila sem se v redu. Sem kar zadovoljna s samim pristopom. V prvi vožnji sem kar dobro smučala, potem pa sem na žalost naredila napako in tam spustila svojo tekmico naprej. Tudi druga vožnja je bila kar v redu, a proga je kratka, tako da bom morala odpraviti te napake, da bom lahko konkurenčna najhitrejšim," je poudarila najboljša slovenska slalomistka.

Za tem je spregovorila še o pričakovanjih pred naslednjo slalomsko preizkušnjo, ki jo bo v sredo gostila hrvaška prestolnica: "Zagreb je ena izmed mojih najljubših tekem, predvsem zaradi navijačev, ki pridejo tja. V zadnjem času se je moja forma dvignila, čeprav tega še nisem uspela pokazati na tekmah. Naredila bom vse, da bom v Zagrebu naredila dve vožnji do cilja brez napak in da se bom lahko spet veselila."

Šteharnik si želi daljše proge na paralelnih tekmah

"Gledalcev je bilo zelo veliko, stvar je zanimiva, a problem je v tem, da če narediš eno majhno napakico, te več ni zraven, pa ni važno ali je to pri ženskah ali pri moških. Mogoče bi si želeli malo daljše proge, da če narediš eno napako, da lahko prideš nazaj notri. A konec koncev, tisti, ki je skoncentriran od štarta do cilja, ki obdrži pozornost in presmuča brez napak od štarta do cilja, je boljši. Normalen slalom je daljši, tam imaš 60, 65 vrat in če se ti kaj zgodi imaš še vedno priložnost, da prilezeš nazaj, da kaj nadoknadiš, tu pa je to zelo težko. Tu je še ena zanimivost. Myhrer ima krasno tehniko, naštudirano do konca. Dokler ga ne bodo posnemali bo imel kar prednost. Prvič je bil ta ''paralelec'' postavljen drugače zgoraj, v sredini in spodaj. Prkatično vedno smo imeli isto postavitev, enake zamike od začetka do konca, morda samo tri ali štiri bolj odprta vrata na koncu. Tu pa so bili različni ritmi, tako da je bilo kar zanimivo. Prvič smo se soočili s tem., da so bile praktično tri različno postavitve na tej kratki progi,'' je dejal glavni trener Denis Šteharnik.

Na Sljemenu bo v sredo popoldne ženska tekma, nastolile bodo Bucikova, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk, ki je najhitrejša iz ekipe, ki nastopa v evropskem pokalu. Na četrtkovem moškem slalomu bosta nastopila še Štefan Hadalin in Žan Grošelj.

