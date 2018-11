Shiffrinova spet pred Vlhovo, slovenski polom v finalu

Od Slovenk do točk le Maruša Ferk

25. november 2018 ob 15:41,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 20:10

Killington - MMC RTV SLO

V zahtevnih razmerah so Slovenke na slalomu v Killingtonu dobro opravile prvi nastop, v finalu pa vse pokvarile in še najboljša je bila Maruša Ferk, 22.

Na vrhu vse po pričakovanjih. Tako kot v prejšnjih dveh letih je v Killingtonu zmagala Mikaela Shiffrin in tako kot na prvi tekmi letošnje sezone v Leviju je njeno zmago najbolj ogrožala Petra Vlhova, ki je zaostala 57 stotink. Že po prvem nastopu je imela Shiffrinova v zahtevnih razmerah pred veliko tekmico dobre pol sekunde prednosti, se ji je pa Bernadette Schild približala le na 29 stotink, vendar je Avstrijka v finalu izgubila dve mesti.

Še ena zmaga jo loči do rekorda Marlies Schild

Na tretjo stopničko se je na koncu povzpela Frida Hansdotter. To je 45. zmaga Shiffrinove v svetovnem pokalu, 34. slalomska, s čimer se je na lestvici najboljših slalomistk izenačila s Švicarko Vreni Scheneider. Več slalomskih zmag v svetovnem pokalu je v ženski konkurenci zbrala le Avstrijka Marlies Schild (35). V skupnem seštevku ima Mikaela Shiffrin po štirih tekmah že 114 točk prednosti pred prvo zasledovalko Vlhovo.

Le devet slovenskih točk v dveh dneh

Slovenska trojica je bila ob "polčasu" dobre volje saj je bila Ana Bucik 9., Meta Hrovat 17. in Maruša Ferk (vmesne čase je imela boljše od Bucikove, a je v spodnjem delu izgubila ritem) 18. Finale se Slovenkam niti malo ni izšel po željah. Najprej je Ferkova izgubila nekaj mest, Hrovatova se je takoj za njo po prelomnici povsem ustavila, na koncu je spodletelo še Bucikovi, ki je izgubila ritem in nato še ravnotežje. Vsega devet točk na dveh tekmah (v soboto so Slovenke na veleslalomu ostale praznih rok) je seveda neuspeh.

Hrovatova največja osmoljenka vikenda

Ana Bucik je bila med najlepšimi presenečenji prve proge. S številko 17 je smučala spodbudno in bila v zahtevnih razmerah (ob dežju je močno nagajala tudi megla) s sicer visokim zaostankom 2,31 sekunde deveta. V finalu je sredi proge, ki je bila sicer postavljena bolj ritmično kot prva, naredila napako in odstopila. Meta Hrovat je do napake smučala hitro, nasmihala se ji je vsaj petnajsterica. Vseeno je po napaki smučala do cilja, vendar zaradi previsokega zaostanka ostala brez točk in je velika osmoljenka vikenda v Killingtonu, saj je tudi včeraj v finalu odstopila.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:43,25 2. P. VLHOVA SLK 1:43,82 3. F. HANSDOTTER ŠVE 1:44,34 4. B. SCHILD AVT 1:44,66 5. M. GISIN ŠVI 1:45,18 6. W. HOLDENER ŠVI 1:45,62 7. A. SWEN LARRSON ŠVE 1:45,69 8. K. GALLHUBER AVT 1:46,19 9. K. TRUPPE AVT 1:46,57 10. L. DÜRR NEM 1:47,31 11. I. CURTONI ITA 1:47,45 12. K. LIENSBERGER AVT 1:47,48 13. R. REMME KAN 1:47,77 22. M. FERK SLO 1:49,03 Brez točk: 27. M. HROVAT SLO 1:59,51

Izidi prve proge: 1. M. SHIFFRIN ZDA 52,49 2. B. SCHILD AVT +0,29 3. P. VLHOVA SLK 0,54 . F. HANSDOTTER ŠVE 0,54 5. A. SWEN LARRSON ŠVE 0,95 6. K. GALLHUBER AVT 1,13 7. W. HOLDENER ŠVI 1,48 8. M. GISIN ŠVI 1,60 9. A. BUCIK SLO 2,31 10. K. TRUPPE AVT 2,40 11. I. CURTONI ITA 2,70 12. L. DÜRR NEM 2,75 ... 17. M. HROVAT SLO 3,25 18. M. FERK SLO 3,47

T. O.