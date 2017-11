Skoki v Ruki: Jernej Damjan po prvi seriji v vodstvu!

Peter Prevc v poskusni seriji spomnil na stare čase

26. november 2017 ob 13:17,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 15:48

Nordijski praznik v Ruki zaključujejo smučarski skakalci, ki se na Finskem merijo na drugi posamični tekmi v olimpijski sezoni.

Ni skrivnost, da so skakalci sezono začeli slabše od pričakovanj. V Wisli sta nekaj točk osvojila le Peter Prevc (20. mesto) in Tilen Bartol (21.), kar je precej manj od pričakovanj. Ne pozabimo, Slovenija je še predlansko sezono 2015/2016, v kateri je prevladoval najstarejši od bratov Prevc, v pokalu narodov končala na izjemnem drugem mestu. Letos je po treh tekmah na vsega šestem mestu (za peto Japonsko zaostaja že za 226 točk).

Peter Prevc je v poskusni seriji pristal pri 136 metrih in dosegel drugi najboljši izid. Boljši izkupiček je imel le vodilni v svetovnem pokalu Junširo Kobajaši. Preostali Slovenci so se zvrstili med 17. in 34. mestom. V soboto je Slovenija na ekipni tekmi zasedla peto mesto.

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. DAMJAN SLO 140,0 148,2 2. R. JOHANSSON NOR 138,5 147,0 3. D. A. TANDE NOR 138,5 146,3 4. D. KUBACKI POL 138,0 146,1 5. A. WELLINGER NEM 140,0 146,0 6. J. A. FORFANG NOR 136,5 145,5 7. J. KOBAJAŠI JAP 137,0 142,3 . P. ŽYLA POL 138,0 142,3 9. S. LEYHE NEM 136,5 140,4 10. K. GEIGER NEM 134,5 138,7 ... 15. T. BARTOL SLO 132,5 134,2 21. A. SEMENIČ SLO 128,5 126,1 25. P. PREVC SLO 125,5 120,3 ------------- brez finala: ------------ 36. A. LANIŠEK SLO 118,0 101,5 49. R. KRANJEC SLO 95,5 63,6

