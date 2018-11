Slalom bo odprla Shiffrinova, Bucikova s številko 20, Ferkova 21

Prenos tekme na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

16. november 2018 ob 19:30

Levi - MMC RTV SLO

V Leviju na Finskem bo v soboto uvodni slalom nove sezone svetovnega pokala alpskih smučark, ki se bo s prvo vožnjo začel ob 10.15. Na štartu bodo tudi štiri Slovenke.

Ana Bucik ima številko 20, Maruša Ferk 21, Meta Hrovat 33 in Klara Livk 63. Slalom bo odprla 23-letna Američanka Mikaela Shiffrin, najboljša smučarka zadnjih dveh sezon in tudi prva favoritinja sobotne tekme. Prenos slaloma na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Lansko preizkušnjo je dobila Slovakinja Petra Vlhova, ki je slavila pred Shiffrinovo in Švicarko Wendy Holdener.

Nemec Neureuther si je izpahnil palec

V nedeljo je na sporedu še moški slalom, ki bo sploh prva tekma za moške v novi sezone, saj je veleslalom v Söldnu zaradi slabega vremena odpadel. Lani je v Leviju slavil Nemec Felix Neureuther, ki pa si je nato strgal križne vezi in izpustil večino sezone. Neureuther naj bi se v karavano vrnil v Leviju, a si je na treningu poškodoval palec, tako da je vrnitev vprašljiva. "Izpahnil in zlomil sem si palec. Očitno bom potreboval operacijo, ko se bom vrnil domov. Ne vem, kako bom tekmoval v nedeljo, a bom poskusil," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Neureuther.

Od Slovencev bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

ALPSKO SMUČANJE, SVETOVNI POKAL (Ž) LEVI, slalom

Štartna lista: 1 M. SHIFFRIN ZDA 2 W. HOLDENER ŠVI 3 F. HANSDOTTER ŠVE 4 A. SWENN LARSSON ŠVE 5 B. SCHILD AVT 6 P. VLHOVA SLK 7 K. GALLHUBER AVT 8 E. MIELZYNSKI KAN 9 I. CURTONI ITA 10 C. COSTAZZA ITA 11 K. TRUPPE AVT 12 M. GISIN ŠVI 13 E. ALPHAND ŠVE 14 K. LIENSBERGER AVT 15 N. HAVER LÖSETH NOR 20 A. BUCIK SLO 21 M. FERK SLO 33 M. HROVAT SLO 63 K. LIVK SLO

A. V.