Slavje Peifferja, prve točke za Tršana

Popoldne bo nastopila še Teja Gregorin

11. marec 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 12:42

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Nemec Arnd Peiffer je zadel vseh 20 strelov in v ciljnem finišu dobil zasledovalno tekmo biatloncev v Kontiolahtiju. Ob 15.15 bo še ženska zasledovalna preizkušnja.

Peiffer je v troboju za zmago za 0,3 sekunde prehitel Avstrijca Simona Ederja, tretji pa je bil Norvežan Emil Hegle Svendsen, ki je zaostal 2,3 sekunde. Peiffer je bil po šprintu peti, vodstvo pa je prevzel po tretjem streljanju. To je njegova osma zmaga v svetovnem pokalu, druga v zasledovanju po Holmenkollnu februarja leta 2012.

Najboljši biatlonec Martin Fourcade, ki je štartal prvi, je zgrešil štiri strele in tekmo končal na petem mestu. Stik z vodilnimi je izgubil pri zadnjem streljanju, ko je moral v dva kazenska kroga.

Rok Tršan je z 39. mestom prišel do prvih točk v svetovnem pokalu. Zgrešil je le enkrat in zaostal slabe tri minute. Eno točko je s 40. mestom osvojil tudi Klemen Bauer, ki je začel zasledovanje kot 20., vendar je zgrešil kar šestkrat.

Ob 15.15 bo že ženska zasledovalna tekma, na kateri bo s 46. mesta štartala Teja Gregorin.

V nedeljo bodo v Kontiolahtiju še mešane štafete.

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M): * 1. A. PEIFFER NEM 30:35,0 (0) 2. S. EDER AVT +0,3 (2) 3. E.-H. SVENDSEN NOR 2,3 (2) 4. O. MORAVEC ČEŠ 9,8 (2) 5. M. FOURCADE RUS 25,5 (4) 6. L. HOFER ITA 27,7 (1) 7. J.-T. BOE NOR 33,2 (3) 8. V. CHRISTIANSEN NOR 38,4 (1) 9. A. RASTORGUJEVS LAT 38,7 (4) 10. A. ŠIPULIN RUS 50,9 (2) ... 39. R. TRŠAN SLO 2:51,6 (1) 40. K. BAUER SLO 2:54,9 (6) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupno, moški (23/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.228 2. A. ŠIPULIN RUS 805 3. J. T. BOE NOR 700 4. A. PEIFFER NEM 680 5. S. SCHEMPP NEM 673 43. K. BAUER SLO 150 95. L. OBLAK SLO 6 102. M. DRINOVEC SLO 2 . R. TRŠAN SLO 2

R. K.