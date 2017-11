Slovenci po prvi seriji peti; Prevc 135,5 m

V nedeljo ob 15.00 v Ruki še posamična tekma

25. november 2017 ob 16:03,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 17:08

Ruka - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci so po prvi seriji ekione tekme v Ruki na Finskem peti. Zelo dobro sta skočila Peter Prevc (135,5 m) in Jernej Damjan (132,0 m). Vodi Norveška pred Nemčijo in Japonsko.

Slovenija je pred tednom dni osvojila šesto mesto. Tokrat bodo Slovenci nastopili v postavi Anže Semenič, Anže Lanišek, Jernej Damjan in Peter Prevc.

V petkovih kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo (15.00) je bil od Slovencev najboljši Lanišek, ki je imel 13. izid (127,0 m). Damjan je bil 20. (123,5 m), Semenič 34. (103,0 m) in Prevc 40. (101,5 m).

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže Semenič 118,0 Anže Lanišek 111,0 Jernej Damjan 132,0 Peter Prevc 135,5

V kvalifikacijah je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft, ki je pristal pri 144,0 m. Najbolj sta se mu približala Norvežan Johann Andre Forfang (138,5 m) in Nemec Richard Freitag (138,0 m).

Dogajanje iz Ruke spremljajte v spodnji aplikaciji in v neposrednem prenosu.

