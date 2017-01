Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Julian Eberhard se je veselil druge zmage v karieri. Foto: EPA Eberhard stopnjuje formo za domače svetovno prvenstvo v Hochfilznu, ki se začenja 9. februarja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci pogoreli v vetrovni loteriji v Oberhofu, zmaga Eberharda

Fourcade šele na osmem mestu

5. januar 2017 ob 16:32

Oberhof - MMC RTV SLO

Avstrijski biatlonec Julian Eberhard je dobil šprintersko preizkušnjo za svetovni pokal v Oberhofu. Slovenci so popolnoma odpovedali, najboljši je bil Miha Dovžan.

Z enim zgrešenim strelom je Eberhard prišel do druge zmage v karieri. Drugo mesto je osvojil Čeh Michal Šlesingr, ki je zgrešil enkrat. Tretje mesto je zasedel Italijan Dominik Windisch, ki je prav tako zgrešil eno tarčo. Slovenski biatlonci se niso uvrstili na sobotno zasledovalno tekmo. V Oberhofu se v vetrovnih razmerah mnogi favoriti niso najbolje znašli.

Glavni cilj sezone je SP v Hochfilznu

Prvič je 30-letni avstrijski biatlonec slavil lani marca v Hanti Mansijsku, ko je bil prav tako najboljši v šprintu.

"Zelo dobro sem se pripravljal čez božične in novoletne praznike, zato sem z veliko nestrpnostjo pričakoval tekmo v Oberhofu. Tekma je bila zelo težka, pogoji za streljanje niso bili najboljši, zadovoljen pa sem s svojo tekaško predstavo. Zame je to pomemben rezultat pred svetovnim prvenstvom v Hochfilznu," je poudaril Eberhard.

Fourcade stoje zgrešil trikrat

V vetrovni loteriji je za pričakovanji zaostal Francoz Martin Fourcade, ki je imel v letošnji sezoni vključno z zmagama v mešanih štafetah v Östersundu in štafeti na Pokljuki devet prvih mest od desetih možnih. Francoski šampion je končal na osmem mestu. Po streljanju leže je še vodil, vendar je stoje zgrešil kar tri strele. V soboto se bo v smučino podal 51,3 sekunde za Eberhardom. Prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala je še povečal, kajti Rus Anton Šipulin je bil šele 24., Johanes Thinges Boe pa sploh ni startal.

Bauer z rezervno puško zgrešil sedemkrat

Na štartu ni bilo tudi Lenarta Oblaka zaradi bolečin v pljučih in visokega utripa. Klemen Bauer je upanje po visoki uvrstitvi opustil že po prvem streljanju. Napad na dobro uvrstitev so mu preprečile tehnične težave s puško, zaradi katere je moral počakati na rezervno, s katero pa je zaradi drugačne nastrelitve zgrešil vseh pet strelov. Stoje mu je šlo nekoliko bolje, kljub temu pa je moral še dvakrat v kazenski krog, kar je bilo preveč, da bi lahko upal na vstopnico za sobotno zasledovalno preizkušnjo, ki bo na sporedu ob 11.30.

Brez uvrstitve na sobotno zasledovalno tekmo sta ostala tudi Miha Dovžan, ki je bil z dvema zgrešenima streloma 81., kar štirikrat pa je moral v kazenski krog Rok Tršan, ki je bil 89.

"Ko je Klemen prišel na strelišče, mu je počila igla, ki udarja v naboj, in puška ni bila več funkcionalna. Moral je zaprositi za rezervno in odstreljati z njo. Z rezervno puško pa je to loterija, ker ni 100-odstotno nastavljena na tekmovalce in se z njo težko strelja. Stoje se še nekako da, v leže, ko je premer, ki ga je treba zadeti, manjši, pa običajno pride do težav. Res škoda je, ker je končno res dobro tekel. Do prvega streljanja je bil celo samo slabih pet sekund za Fourcadom, tako da smo imeli danes dober občutek, da lahko doseže soliden rezultat. Žal mu sreča ni bila naklonjena. Kljub temu se je boril do konca, kar pa ni bilo dovolj, da bi dosegel boljši rezultat," je poudaril glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Tomaš Kos.

V petek bo ob 14.15 na sporedu še ženski sprint. Na štartu bosta tudi Teja Gregorin in Anja Eržen.

Šprint (M), 10 km: * 1. J. EBERHARD AVT 27:26,8 (1) 2. M. ŠLESINGR ČEŠ +10,8 (1) 3. D. WINDISCH ITA 40,3 (1) 4. L. HUBAR ITA 40,4 (0) 5. E. LESSER NEM 41,2 (2) 6. S. SCHEMPP NEM 46,2 (2) 7. E. H. SVENDSEN NOR 48,4 (1) 8. M. FOURCADE FRA 51,3 (3) 9. B. WEGER ŠVI 51,8 (0) 10. V. ILIJEV BLG 58,4 (2) ... 81. M. DOVŽAN SLO 3:22,7 (2) 89. R. TRŠAN SLO 3:46,2 (4) 97. K. BAUER SLO 4:30,9 (7) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Vrstni red v svetovnem pokalu (9/25): 1. M. FOURCADE FRA 502 2. A. ŠIPULIN RUS 327 3. J. T. BÖ NOR 308 4. S. SCHEMPP NEM 289 5. M. CVETKOV RUS 268 ... 47. K. BAUER SLO 41 80. M. DRINOVEC SLO 2

