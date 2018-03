Lepo vabilo za Planico: Slovenci tretji v Vikersundu

V nedeljo še posamična tekma

17. marec 2018 ob 15:47,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 18:16

Vikersund - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci Domen in Peter Prevc, Tilen Bartol in Jernej Damjan so v Vikersundu na ekipni tekmi v poletih osvojili tretje mesto. Premočno so zmagali Norvežani pred Poljaki.

Slovenci so odlično odprli tekmo na jugu Norveške. Domen Prevc je namreč kot prvi slovenski skakalec poletel 237,5 m, kar je pomenilo četrto mesto. Drugi Slovenec Damjan je pristal pri 207,0 m, Slovenija pa se je prebila na tretje mesto za Norveško in Avstrijo.

Bartol izkoristil napako Fettnerja

Tilen Bartol je poletel 203,0 m, kar je bilo dovolj, da je Slovenija pridobila še eno mesto, saj se je tretjemu Avstrijcu Manuelu Fettnerju (180,0 m) polet povsem ponesrečil. Zadnji Slovenec Peter Prevc je poletel 210,5 m in Slovenci so zadržali drugo mesto.

Zaostali so le za Norvežani, ki so bili že v prvi seriji razred zase, saj so kar trije od štirih poleteli čez 230 m. Najdaljši je bil z 239,5 m Daniel Andre Tande.

Ponesrečen polet Domna Prevca - le 132,0 m

Če je Domen Prevc zablestel v prvi seriji, pa se mu je drugi polet povsem ponesrečil. Ob tudi spremenljivih razmerah je pristal pri le 132,0 m, tako da je Slovenija padla na čerto mesto. Ko sta za njim slabo skočila še Andreas Wellinger in Pyotr Zyla, se je žirija odločila, da naletno mesto dvigne za štiri mesta.

Stoch dobil dvoboj s Petrom Prevcem

Damjan je z 218,0 m zmanjšal zaostanek za Avstrijci in Poljaki, Bartol pa je z 226,0 m Slovenijo znova pripeljal na drugo mesto. Slovenci so imeli pred zadnjim nastopom 2,9 točke naskoka pred Poljaki. Kamil Stoch je nato poletel 234,0 m, Peter Prevc pa 215,0, kar je pomenilo, da je drugo mesto s 17 točkami naskoka pripadlo Poljakom.

Johansson z 240,5 m postavil daljavo dneva

Na vrhu so Norvežani v postavi Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen in Robert Johansson za več kot 260 točk premagali Poljake. Najdaljši polet dneva 240,5 je uspel Johanssonu.

V nedeljo (16.30) bo v Vikersundu še posamična tekma, nato pa sledi tradicionalni zaključek sezone svetovnega pokala v Planici.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 237,5 m 132,0 Jernej DAMJAN 207,0 218,0 Tilen BARTOL 203,0 226,0 Peter PREVC 210,5 215,0

VIKERSUND, ekipna tekma

Končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.567,3 2. POLJSKA 1.301,7 3. SLOVENIJA 1.284,0 D. Prevc 237,5; 132,0/Damjan 207,0; 218,0/Bartol 203,0; 226,0/P. Prevc 210,5; 215,0 4. NEMČIJA 1.200,8 5. AVSTRIJA 1.172,8 6. JAPONSKA 1.073,6 7. RUSIJA 735,0 8. ŠVICA 664,9 9. ITALIJA 209,5

Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 815,6 2. SLOVENIJA 711,7 D. Prevc 237,5/Damjan 207,0/Bartol 203,0/P. Prevc 210,5 3. POLJSKA 690,6 4. NEMČIJA 590,7 5. AVSTRIJA 583,4 6. JAPONSKA 475,0 7. RUSIJA 354,7 8. ŠVICA 287,1 9. ITALIJA 209,5





