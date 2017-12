Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Domen Prevc, ki je sijajno začel lansko sezono, bo v tej sezoni prvič nastopil šele danes. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenke pete; skakalci danes od 16.00 v Engelbergu

V kvalifikacijah najboljši Anže Semenič

16. december 2017 ob 14:32

Ob 16. uri se bo v Engelbergu začela šesta posamična tekma sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Skozi kvalifikacijsko sito se je prebilo vseh sedem Slovencev.

Najboljši je bil Anže Semenič (130,5 metra) na osmem mestu. Nastopili bodo še Peter Prevc (10. izid kvalifikacij), Tilen Bartol (16.), Domen Prevc (22.), Timi Zajc (25.), Jernej Damjan (30.) in Robert Kranjec (49.). Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft (134,5 m) pred Nemcema Richardom Freitagom (132,0 m) in Markusom Eisenbichlerjem (128,0 m).

Ženske so v Hinterzartnu tekmovale na ekipni tekmi. Zmagala je Japonska pred Rusijo, Francijo in Nemčijo, za katero v drugo ni skakala Svenja Würth. Slovenke so bile v postavi Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Ema Klinec pete.

