Slovenske tekačice v Lahti po finale; trener pa računa na medaljo

Pri moških bo uspeh uvrstitev med 30

14. februar 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Šest smučark tekačic in trije tekači bodo branili slovenske barve na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah, ki ga bo med 22. februarjem in 5. marcem gostil Lahti.

Največji slovenski adut je ženski šprint, v katerem bodo Slovenke lovile finale, medtem ko bo pri fantih uspeh uvrstitev med prvih 30.

Prva zmaga Anamarije Lampič v zadnji sprinterski preizkušnji v Pjongčangu, resda v klasični tehniki, je potrdila, da je forma slovenskih tekačic na smučeh v vzponu. Na današnji predstavitvi pred odhodom na svetovno prvenstvo, manjkala je le Katja Višnar, ki se na najpomembnejše tekmovanje v letošnji sezoni pripravlja na Norveškem, je bila najbolj optimistično razpoložena prav 21-letna Lampičeva.

A. Lampič: Ni mi všeč, da je sprint v prosti tehniki

"Mislim, da se forma vzpenja, upam, da bo do Lahtija tako ostalo. Sprint je v prosti tehniki, kar mi ni ravno všeč, ampak se bom potrudila in upala na dober rezultat. Nisem osredotočena le na sprintersko tekmo, želim si tudi dober rezultat na 10 km v klasiki, prav tako pa mislim, da imava s Katjo Višnar lepe možnosti tudi na ekipnem sprintu. Morda to tekmo še najbolj nestrpno pričakujem, sicer pa kakšne posebne evforije po vrnitvi iz Južne Koreje ne čutim," je svoja pričakovanja strnila zmagovalka sprinta v Pjongčangu.

Fabjanova se je borila z bronhitisom

V drugačnem položaju je Vesna Fabjan, ki je imela v zadnjem času težave z bronhitisom, zato so njena pričakovanja manjša, kot bi bila sicer. "Vse od Faluna sem se bolj kot ne ukvarjala z zdravjem. Imela sem kar hudo obliko bronhitisa, tako da sem delala po občutku, iz dneva v dan. Psihično lahko rečem, da sem dobro pripravljena, vendar to za svetovno prvenstvo ni dovolj. Na takšnem tekmovanju moraš biti tudi v telesni formi. Letos je bilo precej smole, nekako ni bilo tekme, kjer bi se mi vse izšlo. Želim si, da je vsa smola in da so vse neprijetne zadeve mimo in da je že čas, da se kakšna tekma poklopi tudi v mojo korist. Glede na bolezen bi rekla, da sem kakšen dan na 70-odstotkih pripravljenosti, kakšen dan pa samo na 30-odstotkih. Beseda medalja seveda ni prepovedana, a so na voljo samo tri," je povedala dobitnica bronaste medalje z olimpijskih iger v Sočiju.

"Glede na to, da sezona ni šla po mojih pričakovanjih, upam, da se mi bo vsaj na svetovnem prvenstvu izšlo. Zdaj so bili treningi dobri, lahko grem optimistično na prvenstvo," pa je povedala Alenka Čebašek, ki je tudi med kandidatkami za visoko uvrstitev v Lahtiju. V ženski reprezentanci sta ob Višnarjevi, ki trenira na Norveškem, še Lea Einfalt in Eva Urevc, ki bo v Lahti odšla kot rezerva.

Trener Soracco računa na medaljo

"S pripravami sem zadovoljen. Prepričan sem, glede na potek dela v zadnjem času, ko z izjemo Fabjanove ni bilo večjih težav, da lahko posežemo po dobrih uvrstitvah. Nekaj težav je le še pri telesni pripravljenosti, vendar se to lahko hitro odpravi. Računam na eno izmed medalj v sprintu, v katerem so dekleta najmočnejša," je bil s potekom priprav v Planici zadovoljen Stefano Soracco, glavni trener slovenske tekaške reprezentance, za katero bodo v Lahtiju nastopili tudi Miha Šimenc, Janez Lampič in Miha Dolar.

Fantje si bodo nabirali izkušnje

"Pri fantih želimo nabrati čim več izkušenj, morda kakšno uvrstitev med trideseterico, kar bi bila lepa spodbuda. Ne nazadnje so letos že dokazali, da so tega sposobni. Upam, da bomo imeli tudi nekaj tekmovalne sreče. Na žalost smo imeli tudi nekaj težav z zdravjem, ampak letošnja sezona je pač polna gripe in viroz. Upam, da se do tekem, do takrat imamo še deset dni, stvari povsem uredijo in da bomo lahko nastopili po najboljših močeh. Glavni cilj je, predvsem pri dekletih, sprinterska preizkušnja, na kateri računamo na vsaj en finalni nastop," pa je dejal Mark Gracer, strokovni vodja slovenske reprezentance v smučarskih tekih.

Slovenska reprezentanca v smučarskih tekih v Lahtiju

Ženske: Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Lea Einfalt, Eva Urevc

Moški: Miha Šimenc, Janez Lampič, Miha Dolar

Strokovno vodstvo: Marko Gracer, strokovni vodja teka na smučeh, Stefano Saracco, glavni trener reprezentance

