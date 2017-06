Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mitja Valenčič bo pomočnik in serviser ekipe za Evropski pokal. Foto: www.alesfevzer.com Slovenski ekipi bo pomagal tudi Aleš Gorza. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenskim smučarjem bodo na pomoč priskočili "stari mački"

Klančnik vesel nad vrnitvijo strokovnjakov

13. junij 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Strokovno vodstvo ekip v alpskem smučanju bo v novo sezono 2017/18 vstopilo okrepljeno z nekdanjimi reprezentanti.

Kot pomočniki glavnih trenerjev, serviserji oziroma zunanji sodelavci bodo moški reprezentanci pomagali Mitja Valenčič, Aleš Gorza, Gašper Markič in Mišel Žerak, Alek Glebov, ki je smučal za Rusijo, je postal glavni trener mladink.

Novih/starih sodelavcev so se razveselili v moških reprezentancah. Trem odgovornim trenerjem Klemenu Bergantu za tehnične discipline za svetovni pokal, Petru Penu za hitre discipline za svetovni pokal in Rastu Ažnohu za evropski pokal bodo v olimpijski sezoni pomagali tudi nekdanji vrhunski tekmovalci in člani A ekipe.

Valenčič pomočnik/serviser

Valenčič, ki je bil po slovesu generacije Jureta Koširja in Mitje Kunca dolga leta najboljši slovenski predstavnik v slalomih, bo v novi sezoni pomočnik ter serviser v ekipi za evropski pokal. Nekdaj odlični superveleslalomist Gorza, na superveleslalomih je bil dvakrat tretji v svetovnem pokalu v Whistlerju in v Bormiu, bo moški reprezentanci pomagal kot zunanji sodelavec, z ekipo za hitre discipline bo tudi v novi sezoni sodeloval nekdanji tekmovalec Markič kot trener in kondicijski trener za smuk in superveleslalom, s smučanjem pa se bo še naprej ukvarjal Žerak kot trener in serviser za svetovni pokal.

Med trenerji tudi Glebov

Za trenersko kariero se je odločil tudi Mariborčan Alek Glebov, po dedku Rus, nekdanji slovenski reprezentant, član ekipe za hitre discipline, ki je leta 2012 prestopil v rusko reprezentanco, za katero je nastopil na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju, kjer je osvojil 23. mesto v smuku. 33-letnik se je odzval povabilu ter bo pomagal mladinkam, saj je prevzel naloge glavnega trenerja ženske C ekipe.

Klančnik vesel nad vrnitvijo "starih mačkov"

Iztok Klančnik, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje, je vesel, da se v reprezentanco kot sodelavci strokovnega vodstva vračajo strokovnjaki, stari mački, v vlogi dodatnih pomočnikov in sodelavcev ekip. Gre za načrtno okrepitev stroke pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Klančnik verjame, da bo to še bolj pomagalo reprezentantom in reprezentantkam pri njihovih ciljih v sezoni svetovnega pokala 2017/18 in na olimpijskih igrah, na katerih imajo prav vsi člani A ekip možnost boriti se za najvišja mesta.

