Smučarski skok: Izjemni Stoch znova v vodstvu, Prevc sedmi

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

15. marec 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 17:55

Trondheim - MMC RTV SLO

V Trondheimu je na sporedu tretja posamična tekma norveške Raw Air turneje, na kateri zanesljivo vodi Kamil Stoch, ki je tudi prepričljivo najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Poljak, ki ima po šestih dejanjih turneje dobrih 70 točk naskoka pred Norvežanom Robertom Johanssonom, še 20 več pa zaostaja tretji, tudi domači adut, Andreas Stjernen, je zmagal na zadnji tekmi v Lillehammerju, navdušil pa je tudi v kvalifikacijah Trondheima, ko je bil prav tako najboljši.

Na tekmo se je uvrstilo vseh sedem slovenskih skakalcev. Dobro je svojo nalogo opravil predvsem Peter Prevc, ki je v sredo zasedel peto mesto. V skupnem seštevku je po ponesrečenem nastopu v Oslu 15. Mesto pred njim je najboljši Slovenec Tilen Bartol. Poleg njiju so si vstopnico za tekmo izborili še Anže Lanišek, Nejc Dežman, Timi Zajc, Anže Semenič in Jernej Damjan.

Pred skakalci je nato le še eno prizorišče Raw Air turneje. Po tekmi sledi selitev v Vikersund, kjer bosta na letalnici, kjer je lani Stefan Kraft postavil svetovni rekord, dve tekmi. V petek bodo najprej kvalifikacije za nedeljsko posamično preizkušnjo, v soboto pa je na sporedu ekipna tekma. Zatem sledi le še zaključek svetovnega pokala v Planici, kjer bodo naslednji konec tedna tri tekme.

Po prvi seriji je znova v vodstvu Stoch, ki je z nižjega naleta kot konkurenca skočil 146,0 m. Najbolj se mu je približal Johansson, ki je bil z drugega naletnega mesta pol metra krajši. Zaostaja 3,4 točke. Tretji je Kraft. Prevc je s 135,5 m sedmi. V finale sta se uvrstila še 20. Damjan in 25. Zajc. Bartol (33.), Lanišek (34.), Dežman (39.) in Semenič (48.) so ostali brez novih točk svetovnega pokala.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 146,0 143,9 2. R. JOHANSSON NOR 145,5 140,5 3. S. KRAFT AVT 141,5 134,0 4. A. STJERNEN NOR 142,5 132,6 5. J. A. FORFANG NOR 140,5 131,5 6. R. FREITAG NEM 134,0 124,7 7. P. PREVC SLO 135,5 123,8 8. D. KUBACKI POL 135,5 121,8 9. R. KOBAJAŠI JAP 135,5 121,7 10. K. GEIGER NEM 135,5 119,7 ... 20. J. DAMJAN SLO 133,0 111,2 25. T. ZAJC SLO 130,5 107,5 33. T. BARTOL SLO 126,5 99,1 34. A. LANIŠEK SLO 129,0 98,0 39. N. DEŽMAN SLO 126,0 93,8 48. A. SEMENIČ SLO 114,5 69,2

RAW AIR TURNEJA, spored

Petek ob 17.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota ob 16.15:

Vikersund, ekipna tekma

Nedelja, 18. marca, ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma

Tilen Jamnik