Smučarski skoki: Domen Prevc po 1. seriji le za Stochom

"Schlieriju" kvalifikacije, na tekmi pet Slovencev

15. januar 2017 ob 13:32,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 16:53

Wisla - MMC RTV SLO

Na skakalnici Adama Malysza v Wisli je na sporedu druga tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Po prvi seriji vodi Kamil Stoch, drugi je Domen Prevc.

Najboljši slovenski skakalec v letošnji zimi je skočil 130 m in zaostaja 5,8 točke za vodilnim Poljakom. Na tretjem mestu je Maciej Kot, ki je prav tako skočil 130 m.

Jurij Tepeš (125,5 m) in Bor Pavlovčič (126,5 m) si delita 20. mesto, v finalu pa bo nastopil tudi Jernej Damjan, ki je 27. (117 m). Aljaž Osterc je na svoji prvi tekmi v pokalu nastop končal po prvi seriji na 34. mestu (119 m, 105,5).

Na tekmo pa se nista uvrstila Anže Semenič (112 m, 98,9), ki je nastop na 41. mestu zgrešil za eno mesto in eno točko, ter prvič Cene Prevc (43., 111 m, 98,6), ki so ga od petdeseterice ločila tri mesta in 1,3 točke.

Drugo tekmo dobil Zupančič, Lanišek drugi

V Garmisch-Partenkirchnu so izpeljali drugo tekmo celinskega pokala in znova so bili slovenski skakalci odlični. Na najvišjo stopničko se je zavihtel Miran Zupančič, ki je skočil 134 in 129 m. Zupančič, ki je bil v soboto tretji, je drugič zmagal v celinskem pokalu. Drugi je bil Anže Lanišek, ki je v soboto na olimpijski skakalnici premočno zmagal. Tretji je bil Norvežan Nymoen Soeberg. Nejc Dežman je bil deseti, Jaka Hvala 13., Tilen Bartol 20., Matjaž Pungertar 22., Rok Justin pa 26.

Po 1. seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5 142,2 2. D. PREVC SLO 130,0 136,4 3. M. KOT POL 130,0 136,2 4. G. SCHLIEREN. AVT 135,5 133,7 5. D. A. TANDE NOR 128,5 131,9 6. R. FREITAG NEM 127,0 130,2 7. S. KRAFT AVT 126,5 127,7 8. J. A. FORFANG NOR 130,0 127,5 9. P. ZYLA POL 126,5 126,8 10. A. FANNEMEL NOR 128,5 126,6 ... 20. J. TEPEŠ SLO 120,5 116,9 . B. PAVLOVČIČ SLO 126,5 116,9 27. J. DAMJAN SLO 117,0 112,3 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. OSTERC SLO 119,0 105,2

