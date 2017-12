Smučarski skoki: Peter Prevc po prvi seriji 5,6 točke za prvim mestom

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

2. december 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 17:10

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Po prvi seriji prve tekme svetovnega pokala v Nižnem Tagilu je Peter Prevc na šestem mestu. V finale so se uvrstili še trije slovenski smučarski skakalci.

Presenetljivo je po polovici preizkušnje v vodstvu Karl Geiger. Nemec je nastopil takoj po Prevcu in s 131,0 m v vodstvu ostal do konca serije. Čeprav je bil Daniel Andre Tande kar deset metro daljši, s čimer je tudi postavil rekord skakalnice v svetovnem pokalu, je Norvežan zasedel drugo mesto. Tretji je bil s 133,0 m Avstrijec Stefan Kraft.

Razlike med najboljšimi so majhne, tako Prevc, ki je pristal pri 131,5 m za vodilnim zaostaja 5,6 točke. V finale so se prebili še Anže Semenič, ki je zasedel 14. mesto, Jernej Damjan, ki je ob odsotnosti Džunšira Kobajašija skakal kot zadnji, je bil 16., Timi Zajc pa se je prvič prebil v drugo serijo. Zasedle je 27. mesto. Trije Slovenci so bili neuspešni. Znova sta brez točk ostala Anže Lanišek na 32. in Robert Kranjec na 45. mestu, Tilen Bartol, ki je na prvih dveh tekmah skakal v finalu, pa je bil tokrat 35.

V poskusni seriji je bil daleč najboljši Nemec Markus Eisenbichler, drugi je bil njegov rojak Richard Freitag, tretji pa Poljak Kamil Stoch. Od Slovencev je bil najboljši Prevc na 12. mestu, Damjan je bil 13.,Bartol 18., Zajc 22., Semenič 29., Kranjec 36. in Lanišek 47.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bo v ruskem skakalnem središču še ena tekma, ki se bo začela ob 16.00.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 131,0 135,1 2. D. A. TANDE NOR 141,0 134,8 3. S. KRAFT AVT 133,0 133,0 4. G. DESCHWAND. ŠVI 137,0 132,1 5. P. PASCHKE NEM 130,0 131,0 6. P. PREVC SLO 131,5 129,5 7. M. FETTNER AVT 129,5 127.3 8. R. FREITAG NEM 135,0 126,1 9. K. STOCH POL 128,0 125,3 10. P. ŽYLA POL 128,0 124.4 ... 14. A. SEMENIČ SLO 130,0 121,5 16. J. DAMJAN SLO 127,5 120,0 27. T. ZAJC SLO 119,5 114,6 32. A. LANIŠEK SLO 122,0 107,6 35. T. BARTOL SLO 119,5 104,8 45. R. KRANJEC SLO 112,0 90,6

Tilen Jamnik