Smučarski skoki: Prva tekma v Nižnem Tagilu

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

2. december 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 16:03

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Na tretji tekmi svetovnega pokala se je prvič v olimpijski zimi na tekmo uvrstilo sedem slovenskih skakalcev. Prvo serijo bo v Nižnem Tagilu sklenil zmagovalec zadnje preizkušnje Jernej Damjan.

Izkušeni slovenski skakalec se je svetovnemu pokalu priključil prejšnji teden v Ruki, potem ko ga za Wislo Goran Janus ni uvrstil v ekipo, in takoj zmagal. S stotimi točkami v skupnem seštevku trenutno zaseda drugo mesto, a bo v prvi seriji skakal kot 50., saj v Rusiji ni najboljših Japoncev na čelu z zmagovalcem Wisle Džunširom Kobajašijem. Poleg Damjana Slovenijo zastopajo še Peter Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Timi Zajc, ki je izpustil Finsko in v ekipi zamenjal Jurija Tepeša, Robert Kranjec in Anže Lanišek.

V poskusni seriji je bil daleč najboljši Nemec Markus Eisenbichler, drugi je bil njegov rojak Richard Freitag, tretji pa Poljak Kamil Stoch. Od Slovencev je bil najboljši Prevc na 12. mestu, Damjan je bil 13.,Bartol 18., Zajc 22., Semenič 29., Kranjec 36. in Lanišek 47.

Prva serija se bo začela ob 16.15, neposredni prenos pa lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bo v ruskem skakalnem središču še ena tekma, ki se bo začela ob 16.00.

Tilen Jamnik