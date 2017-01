Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Sara Takanaši je tudi v letošnji sezoni razred zase. Foto: EPA

Smučarski skoki: Takanašijeva znova vodi, Ema Klinec šesta

V prvi seriji šest Slovenk

7. januar 2017 ob 16:19,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 17:18

Obesrstdorf - MMC RTV SLO

Svetovni pokal smučark skakalk se nadaljuje v Oberstdorfu po skoraj mesecu dni premora. Na veliki skakalnici pod Senčno goro zanesljivo vodi Sara Takanaši.

Japonka je v prvi seriji skočila kar 131 metrov in ima 15 točk naskoka pred Rusinjo Irino Avakumovo, na tretjem mestu je Juki Ito. Najboljša Slovenka je Ema Klinec na šestem mestu, Maja Vtič je sedma. V finalu sta tudi Urša Bogataj in Nika Križnar, prekratkI ASTA bilI Špela Rogelj na 31. mestu (95,5 m) in Eva Logar na 38. mestu (82 m).

tekmami prišlo do menjave, saj je Katjo Požun zamenjala izkušena Logarjeva, ki je med elito nazadnje skakala konec lanskega februarja v Almatiju.

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 131,0 142,9 2. I. AVAKUMOVA RUS 117,5 127,9 3. J. ITO JAP 121,5 125,6 4. K. ALTHAUS NEM 119,5 119,3 5. C. VOGT NEM 117,0 116,2 6. E. KLINEC SLO 111,0 114,6 7. M. VTIČ SLO 113,5 114,4 8. C. HÖLZL NEM 113,5 111,0 9. J. SEIFRID. AVT 113,0 106,8 10. K. IVABUČI JAP 112,0 104,1 ... 19. U. BOGATAJ SLO 101,5 84,0 22. N. KRIŽNAR SLO 101,5 81,1

Brez finala: 31. Š. ROGELJ SLO 95,5 72,4 38. E. LOGAR SLO 82,0 54,9

