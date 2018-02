Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil na treningu najboljši Slovenec. Foto: EPA Na prvi tekmi se je od Slovencev najbolj izkazal Tilen Bartol. Foto: EPA Sorodne novice Norvežan Tande "utišal" Willingen; Bartol deseti Dodaj v

Smučarski skoki v živo: Willingen, 1. serija

4. februar 2018 ob 08:16,

zadnji poseg: 4. februar 2018 ob 10:20

Willingen - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci imajo danes v Willingenu olimpijsko generalko, na kateri nastopa sedem Slovencev.

Sobotno tekmo je dobil Daniel Andre Tande. Današnja tekma se je začela ob 10.20, saj skakalce nato čaka selitev v Južno Korejo, kjer bodo v petek odprli olimpijske igre, a že dan prej bodo na sporedu kvalifikacije na srednji napravi.

Prevc napovedal dober izid

Na treningu je bil med Slovenci najboljši Peter Prevc, ki je edini premagal mejo 140 metrov. Pristal je pri 141,5 in je dosegel tretji najboljši seštevek daljave, vetrne izravnave in zaletnega mesta (77,4 točke). Za malenkost boljša sta bila le Norvežan Johann Andre Forfang (77,9) in Dawid Kubacki (77,4). V prvi deseterici je bil od Slovencev še Timi Zajc (69,1).

Daljave Slovencev T S1 S2 Nejc DEŽMAN 139,5 Žiga JELAR 118,5 Timi ZAJC 138,5 Tilen BARTOL 135,5 Anže SEMENIČ 136,5 Peter PREVC 141,5 Jernej DAMJAN 131,5



Opomba: V stolpcu T so daljave na treningu, v S1 in S2 pa v serijah za tekmo.

Prenos na TV Slovenija 2:

