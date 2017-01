Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sara Takanaši je tudi v letošnji sezoni razred zase. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smučarski skoki: Ženska tekma v Oberstdorfu

V prvi seriji šest Slovenk

7. januar 2017 ob 16:19

Obesrstdorf - MMC RTV SLO

Svetovni pokal smučark skakalk se nadaljuje v Oberstdorfu po skoraj mesecu dni premora. Dekleta se bodo prvič pomerila za točke na veliki skakalnici.

Ob Maji Vtič in Emi Klinec, ki sta imeli nastop že zagotovljen, so se v kvalifikacijah na preizkušnjo uvrstile še Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar in Eva Logar.

V slovenski ekipi je v primerjavi s prvimi tekmami prišlo do menjave, saj je Katjo Požun zamenjala izkušena Logarjeva, ki je med elito nazadnje skakala konec lanskega februarja v Almatiju.

A. G.